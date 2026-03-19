Más de 123.000 personas participan en los dos días de Ofrenda a la Virgen, un 10% más que el año pasado

Varias personas llevan flores durante el segundo día de ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados, a 18 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 123.578 personas han participado a lo largo del martes y miércoles en la tradicional Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, uno de los actos más esperados y emotivos del programa fallero.

Según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento de València, este número representa un aumento de un 10% respecto al año pasado, con 11.110 participantes más.

Del total de personas que han tomado parte en la ofrenda floral, 114.275 han sido falleros y falleras --88.518 mayores y 25.757 infantiles--, acompañados de 9.303 músicos.

En la primera jornada del martes, un total de 60.170 personas participaron en la Ofrenda. Como marca la tradición, el primer día de 'l'Ofrena' se cerró con la entrada en la plaza de la Virgen de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader. Tanto ella como su Corte de Honor fueron recibidas por el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados.

Una vez en la Basílica, las falleras realizaron la ofrenda de su ramo ante la imagen de la Mare de Déu que preside el altar en un acto presidido por el arzobispo en el que también estuvieron presentes el rector y el vicerrector, Melchor Seguí y Álvaro Almenar, respectivamente.

En el segundo día de Ofrenda han participado 63.408 personas, un 9% más que en las pasadas fiestas. De ellas, 58.798 personas son falleros --45.278 mayores y 13.520 infantiles-- y 4.610 son músicos.

La Fallera Mayor de València, Carmen Prades, cerró la Ofrenda a la Virgen de 2026 en uno de los momentos más emotivos de las fiestas josefinas, acompañada por su Corte de Honor, para depositar ñas flores a los pues de la 'Geperudeta', que ya mostraba visible su manto por la paz.

Acompañaron a la Fallera Mayor y a su Corte de Honor la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá; el concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, la directiva y miembros de la junta, así como compañeros de la comisión de Prades, Convento Jerusalén.

Después, la Fallera Mayor de València y su Corte de Honor fueron recibidas por el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados.