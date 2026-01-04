Más de 25.700 personas atendidas en las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito entre enero y septiembre de 2025

Justicia realiza 38 acciones de formación permanente en 2025 para optimizar la atención a las víctimas - GVA

VALÈNCIA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La red de 37 Oficinas de Atención a la Víctima del Delito de la Comunitat Valenciana (OAVD) ha atendido a un total de 25.703 personas durante los tres primeros trimestres de 2025, casi 1.500 personas más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 6,18%.

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, destaca la labor esencial que desempeñan estas oficinas: "Representan un pilar fundamental en la protección y apoyo a las personas afectadas por cualquier tipo de delito, garantizando una atención integral, gratuita y especializada".

A su vez, resalta la importancia de que cualquier ciudadano, sin importar su lugar de residencia, pueda acceder a la red de oficinas. "Nuestro objetivo es garantizar que nadie quede desprotegido. Sabemos lo difícil que es dar el paso para pedir ayuda, por eso estamos comprometidos en hacer que este recurso esté disponible para todos", manifiesta en un comunicado.

En estas oficinas, explica Nuria Martínez, las víctimas encontrarán un espacio seguro con profesionales especializados, como psicólogos, trabajadores sociales y letrados, que les acompañarán desde el primer momento. Además, la consellera asegura que la Generalitat continuará trabajando para consolidar y mejorar esta red, garantizando una atención multidisciplinar e integral a todas las víctimas.

DATOS ANUALES

Entre enero y septiembre de 2025, en esta red se ha atendido a 14.064 víctimas de violencia de género, 384 personas menos que en el mismo periodo del año anterior.

Paralelamente se ha atendido a 845 víctimas por delitos de violencia doméstica. Desde la Generalitat señalan que la violencia doméstica en el contexto familiar cercano refleja "una realidad compleja y profunda".

Los casos más frecuentes de violencia se han producido de progenitores a hijos (35,27%) y de hijos a progenitores (28,76%). En cuanto a la violencia de pareja en la que la mujer es la agresora hacia el hombre, se han registrado 81 casos en el periodo de estudio. Entre hermanos se han contabilizado un total de 69 casos.

En los tres primeros trimestres de 2025 se ha atendido a 738 víctimas de delitos contra la libertad sexual, entre las que las mujeres continúan como el colectivo más vulnerable (92% de las víctimas de estos delitos). Además, en cerca de un 68% de los casos, el agresor era una persona conocida (amigo, familiar, compañero de estudios o de trabajo, superior laboral).

Por otro lado, en el periodo de estudio se ha asistido a 479 víctimas con discapacidad (41 menos que en 2024), lo que representa un 2,25% del total de víctimas asistidas. El 89,14% de las víctimas con discapacidad atendidas durante estos meses en la red eran mujeres.

Además, se ha atendido a 1.281 víctimas menores de edad, lo que representa un aumento en comparación con el año anterior de 107 víctimas. Suponen el 5,92% del total de personas asistidas, frente al 5,83 % de este periodo en 2024.

La principal fuente de remisión de usuarios a la red de OAVD siguen siendo los juzgados (alrededor del 20%), seguidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad (30,7% frente al 29% que suponían el año anterior) y de otros usuarios del servicio (12,34% frente al 11,38% del mismo periodo de 2024).

La Generalitat cuenta con 37 OAVD que tienen como objetivo general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas del delito; dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social, y ayudarles a que reciban las medidas de justicia restaurativa a las que tengan derecho (indemnizaciones, compensaciones). Cualquier persona puede solicitar información o cita a través del teléfono 900 50 55 50.

Estas oficinas, que prestan un servicio universal y gratuito, están enfocadas a las víctimas directas e indirectas de cualquier delito violento, como violencia de género, maltrato familiar (sobre menores, mayores...), agresiones sexuales, lesiones y amenazas, acoso escolar, laboral o sexual, robos con violencia, intentos de homicidio, trata de seres humanos, delitos de odio y de terrorismo.