Más de 300 bomberos conforman el dispositivo especial para la Nit de la Cremà de las Fallas 2026

Archivo - Un bombero durante la ‘cremà' de la Falla del Ayuntamiento, a 19 de marzo de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo Municipal de Bomberos ha movilizado un dispositivo especial de más de 300 efectivos que velarán por el correcto desarrollo la Nit de la Cremà este jueves 19 de marzo.

El operativo contará con la colaboración de agentes del Consorcio Provincial de Castellón y del consorcio de Alicante, así como un centenar de voluntarios de Protección Civil, que reforzarán las labores de prevención y seguridad durante toda la jornada, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante la Nit de la Cremà, los bomberos supervisarán la combustión de un total de 95 monumentos falleros repartidos por toda la ciudad, con especial atención a los considerados de mayor riesgo, tanto por su ubicación (en plazas de reducido tamaño, en zonas con arbolado, o próximos a viviendas y a monumentos históricos), o por contar con remates de gran altura o estructuras complejas. Entre ellos se encuentran fallas emblemáticas como las de Na Jordana, El Pilar, Convento Jerusalén, Mercado Central o Mercado del Cabanyal, entre otras.

El concejal delegado de Bomberos, Juan Carlos Caballero, ha explicado que el objetivo de este amplio despliegue de medios es "eliminar cualquier riesgo y garantizar que vecinos, falleros y visitantes puedan disfrutar con tranquilidad de uno de los actos más representativos de nuestras fiestas".

"Hemos movilizado todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de falleros y falleras, de la ciudadanía en general y de las miles de personas que cada año se acercan a presenciar este ritual del fuego que pone el broche final a las Fallas", ha manifestado el concejal y portavoz del gobierno local.

UNA CREMÀ ESCALONADA

Caballero ha detallado que, como cada año, la 'cremà' de las fallas grandes se realizará de forma escalonada en los distintos barrios de la ciudad, lo que permitirá a los equipos de bomberos desplazarse entre los diferentes puntos y supervisar que los monumentos arden de manera controlada y segura.

"Los bomberos permanecerán desplegados hasta que se queme la última falla de la ciudad, momento en el que finalizará su operativo --ha recordado el concejal-- e inmediatamente después, comenzarán las labores del dispositivo especial de limpieza para que València amanezca al día siguiente con normalidad, lista para iniciar un nuevo ciclo fallero", ha destacado el concejal.

El delegado de Bomberos y Protección Civil ha recordado que el trabajo de los bomberos municipales comenzó semanas antes del inicio de las fiestas, con la revisión preventiva de las fachadas de los edificios de la plaza del Ayuntamiento, la inspección de las carpas para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad (como accesos y salidas de emergencia), su presencia preventiva en todos los espectáculos pirotécnicos o la cobertura de la quema de los monumentos falleros de los colegios y centros escolares de la ciudad.

Asimismo, esta labor continúa días antes de la cremà, con la revisión de las fallas, "y continúa en la noche del 19 también con las labores de refresco con agua de las fachadas de los edificios y elementos cercanos a los monumentos en llamas para evitar daños colaterales derivados del fuego y las altas temperaturas", ha subrayado el edil.

El operativo especial de Bomberos forma parte del dispositivo integral de seguridad de las Fallas, en el que participan distintos servicios municipales y cuerpos de seguridad, con el objetivo de garantizar unas fiestas seguras y plenamente disfrutables para toda la ciudadanía.

El concejal Juan Carlos Caballero ha agradecido "la colaboración y el trabajo que realizan todos los servicios municipales para que los demás puedan disfrutar de la fiesta".