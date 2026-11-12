Más de 30.000 personas vuelven a llenar de color las calles de Benidorm (Alicante) por la Fancy Dress Party

Fancy Dress Party en Benidorm (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fancy Dress Party ha vuelto a tomar el relevo de las Fiestas Mayores Patronales de la ciudad de Benidorm (Alicante) y ha reunido a más de 30.000 personas disfrazadas en las calles del Rincón de Loix, en su mayoría británicos, aunque hay "una presencia de ciudadanos españoles cada vez más significativa".

Según han informado fuentes municipales este jueves en un comunicado, "la mayor fiesta de disfraces al aire libre de Europa ha llenado de colorido, música, buen ambiente y mucha alegría las calles Mallorca, Lepanto, Gerona y adyacentes desde primera hora de la mañana".

Además, han resaltado que la Fancy Dress Party se ha convertido en una multitudinaria fiesta de disfraces que, organizada por los hoteles y locales de ocio del Rincón de Loix, y con la colaboración de Abreca y del Ayuntamiento de Benidorm, se celebra desde hace más de 30 años durante la jornada posterior a las Fiestas Mayores Patronales.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, junto a la concejala de Fiestas, Mariló Cebreros, y el edil de Seguridad Ciudadana y Eventos, Jesús Carrobles, han participado en esta celebración que atrae cada año a miles de turistas.

Según el consistorio, la gran mayoría de participantes viaja expresamente desde su país o desde otros lugares de España, planificando con meses de antelación sus vacaciones, para celebrar y disfrutar de este "singular carnaval", que también cada año gana adeptos entre el público nacional. Las autoridades han seguido la cabalgata multicolor desde el escenario que se había montado junto a la confluencia de las calles Gerona y Derramador.

DISPOSITIVO ESPECIAL

Desde mediodía, y con el fin de garantizar la seguridad, se han establecido controles de acceso de vehículos a la zona comprendida entre las calles Mallorca, Gerona y Lepanto por parte de la Policía Local, que ha contado con un refuerzo de la Policía Nacional.

Asimismo, se ha habilitado un protocolo especial para prevenir cualquier imprevisto por parte de los servicios sanitarios, Protección Civil y bomberos, que también ha incluido el cierre de calles conforme ha ido creciendo la afluencia de público, tanto para facilitar el tránsito como la celebración del desfile de carrozas que organizan los locales de ocio por la calle Gerona.

La participación de los locales de ocio ha sido igualmente "muy activa", con alrededor de medio centenar de establecimientos que han colaborado en la organización del evento. Así, los organizadores han recalcado que el objetivo es que la fiesta "cada año siga creciendo, que venga más gente y de más lugares distintos, como ya está ocurriendo en las últimas ediciones".

También han reiterado que se trata de una fiesta "muy segura y sin apenas incidentes gracias al trabajo de todos, a la colaboración del Ayuntamiento y al buen ambiente del público, como ha corroborado la Policía Local", han indicado desde el consistorio.