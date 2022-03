Más de un centenar de actividades y solidaridad con Ucrania marcan la "experiencia" del Salón del Cómic de València

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Estrellas del mundo de la historieta, la novela gráfica y también el cine se dan cita este fin de semana en la II edición del Salón del Cómic de València, que abre sus puertas en Feria Valencia este viernes y hasta el próximo domingo con un "intenso programa de actividades para toda la familia". Cerca de 40 editoriales, 91 charlas y talleres, 4 zonas exclusivas para talleres infantiles, 15 exposiciones y zonas temáticas de Mad Max, Star Ward, Star Trek, Harry Potter son algunas de las cifras y propuestas de esta convocatoria.

Además, el encuentro no se olvida de la situación internacional y ha impulsado 'Viñetas de paz', una acción en la que el mundo del cómic se moviliza a favor de la campaña 'Emergencia Ucrania' de la ONG Juntos por la Vida, a la que se suma también el IVAJ y la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de València.

La iniciativa consistirá en la realización de un mural en el que podrán dibujar los autores invitados al Salón durante su celebración. La artista valenciana y Premio Nacional, Cristina Durán, ya ha anunciado su participación.

Cada creador irá completando el mural, de temática libre. Una vez finalizado el evento, el domingo 6 de marzo, la pieza se hará llegar a catawiki, una casa de subastas online. Allí se subastará "con todas las garantías legales", detallan, y una vez adjudicada, se destinará el dinero íntegro a la campaña Emergencia Ucrania, que está llevando a cabo la ONG valenciana Juntos por la vida.

En cuanto a la agenda del salón, incluye una serie de charlas, exposiciones, encuentros con autores, con actores y con youtubers, además de exposiciones, concursos, cosplay y actividades cuyo objetivo principal es que los aficionados al mundo del cómic y la fantasía vivan "una verdadera experiencia". En definitiva, "todo un espectáculo para el entretenimiento de toda la familia y los aficionados al cómic", destaca la organización en un comunicado.

Entre otros eventos, volverán los Premios Antifaz, unos galardones que reconocen la contribución cultural e industrial en el mundo del cómic. Los galardones están coordinados conjuntamente entre la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM-Universitat de València y el propio Salón.

La entrega de galardones tendrán lugar el sábado 5 de marzo coincidiendo con el día propuesto para la celebración del Día Internacional del Cómic y contará con la presencia María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, acompañada por Alejandro Casasola, presidente de la sectorial española, entre otras autoridades.

Asimismo, más de medio centenar de autores "de primer nivel" acuden a esta nueva edición del Salón. Entre los protagonistas internacionales del encuentro figura el canadiense Seth que presenta la reedición de 'George Sprott', así como la dibujante sueca Linnea Sterte.

En el panorama nacional, el listón es también muy alto con cinco autores Premio Nacional del Cómic: Paco Roca, Javier Olivares, Magius, Miguel Ángel Giner y Cristina Duran, autora del cartel del Salón en esta edición. Todos ellos participan en la agenda de actividades del salón, con la firma de ejemplares, charlas y debates programados.

A ellos se suman otros autores, unos especializados en Batman como Jesús Merino, Jorge Jiménez, Jorge Fornés y Álvaro Martínez Bueno o el historietista e ilustrador, David Aja (Hawkeye) con su historia Batman: Black and White en la que rinde homenaje a las tiras diarias en los años 40 del hombre murciélago.

'ALFOMBRA ROJA'

La 'alfombra roja' se trasladará también al salón valenciano gracias a la presencia de estrellas de cine y televisión. El actor Bernard Bullen, famoso gracias a convertirse en el padre de 'The Mandalorian' y primer actor español que pertenece por derecho propio a la saga Star Wars, estará en el escenario Cosplay el domingo a las 13.00 horas. Así como Javier Botet, el "hombre de las mil caras" del terror y el fantástico moderno (Star Treck, IT, Dos años y un día), visitará el salón el viernes a las 18.00 horas.

Claudia Riera, Triana en 'Vis a Vis: El Oasis' e Inés Mendoza en la serie de Amazon 'El Internado: Las Cumbres'; William Miller, 'Águila Roja', 'Aida', 'El Comisario', 'Sr. Ávila' (HBO), 'Isabel' o 'Warrior Nun' la serie de Netflix basada en el cómic de Ben Dunn, en la que interpreta a Adriel; o Carolina Jímenez, nominada al Óscar este año por su participación en los efectos visuales de Free Guy serán, entre otros, los actores que pasarán por el Salón.

Con la coincidencia de la celebración del Salón del Cómic de Valencia, tendrá lugar la tercera edición del Festival Valencia Fantástic, que se suma a la agenda de actividades culturales para fomentar la pasión por las artes visuales. Son muchas las proyecciones, ponencias y encuentros con actores y directores las que ha organizado el Festival en los cines ABC Park y en el Salón del Cómic, todo el fin de semana.

STAR TREK Y 25 AÑOS DE MARVEL

Los aficionados a la serie Star Trek tienen la posibilidad de ver en directo, por primera vez en Europa, la mayor exposición del vestuario original de la serie y su saga galáctica. La colección, propiedad de uno de los miembros del Club Star Trek de España y gran coleccionista Luis J. Santamaria, consta de un total de 15 piezas y accesorios, que usaron los actores desde los primeros capítulos de la seria hasta la reciente emisión de 'Star Trek: Discovery'.

Otra exposición es la presentación de 'Primavera para Madrid' de Magius, en la que relata en clave de ficción la corrupción que asoló España durante años. Así como, la exposición que repasa la colosal obra de Salvador Larroca, '25 años en Marvel' con la que el Salón quiere rendir homenaje al dibujante en activo con mayor volumen de producciones en series míticas como Fantastic Four, Relance New Unviersal, The Avengers, X-Men o Iron Man, en una muestra comisariada por Emilio Gonzalo.

A todo se sumará un amplio programa de actividades de entretenimiento para todos, con la presencia de youtubers como Alfredo Matarranz o Javi Olivares; juegos de rol en vivo, juegos de mesa gigantes, desfiles de cosplayers con Núria Andraos, Dante Cosplay, Naythero, Dante Cosplay o JF talleres; los mejores contenidos multimedia con los Podcast del humorista Juan Luis Cano, ex de Gomaespuma, y Xavi Castillo.

Por otra parte, el Ivace apoya la internacionalización esta edición con el desarrollo de una misión inversa de editoriales internacionales. La directora general de Internacionalización, María Dolores Parra, ha explicado que esta acción se enmarca en el apoyo de la Conselleria de Economía a la internacionalización de las industrias creativas y culturales de la Comunitat Valenciana.

"En esta ocasión, y en estrecha colaboración con l'Associació d'Editors del País Valencià, hemos invitado a cuatro editoriales internacionales procedentes de Francia y Eslovenia para facilitar nuevas vías de colaboración y de compraventa de derechos con empresas valencianas", ha explicado Parra.

La Generalitat ha creado el Salón de derechos, que se celebra por primera vez en esta edición, "en un espacio específico para incentivar la relación entre las editoriales locales y extranjeras en encuentros B2B y facilitar así una nueva vía para la apertura de mercados exteriores", ha señalado.