Más de diez medios aéreos y terrestres trabajan en un incendio forestal declarado en Tuéjar

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres están trabajando en el control del fuego en un incendio forestal declarado en la tarde de este martes en la localidad valenciana de Tuéjar. El fuego ha obligado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana a establecer la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF).

La situación 2 del PEIF se decreta por una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente la población y bienes de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y socorro; y pueda ser necesario que, a solicitud del director del PEIF, sean incorporados medios extraordinarios, o puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional. También se definirán como emergencias de situación 2 aquellas que para su resolución requieran la constitución del CECOPI.

En concreto, son 14 los medios aéreos trabajando en estos momentos sobre el lugar, tres dotaciones y seis BRIFO del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, cuatro autobombas, cuatro unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, voluntarios de Chelva y Titaguas, así como dos Unidades de Prevención y efectivos de Guardia Civil y Policía de la Generalitat. El fuego se ha originado en la zona de la Cueva de las Palomas de Tuéjar, según ha informado el Consorcio de Bomberos. Pasadas las 19 horas, se ha movilizado la Unidad Militar de Emergencias (UME).