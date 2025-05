Mazón acusa al PSPV de “repartir carnés de buenas o malas víctimas, lincharlas y usar el dolor como arma electoral”

Muñoz advierte al ‘president’ que “tiene dos opciones, la deshonra o la renuncia”, y augura: "Los que hoy le aplauden le dejarán caer”

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acusado al PSPV de “repartir carnés de buenas o malas víctimas” de la dana, así como de “lincharlas” y de “usar el dolor como arma electoral”. “¿Cómo tienen el cuajo de hablar de víctimas cuando yo comparecí el primero y mis primeras palabras fueron para las víctimas”, ha lanzado a los socialistas.

En la sesión de control en Les Corts, el también líder del PPCV ha respondido así a la intervención del síndic del PSPV, José Muñoz, que ha exigido a Mazón “una respuesta rotunda” de si rechaza las críticas de José Mª Llanos (Vox) a las asociaciones de víctimas de la dana, a las que calificó de “verdaderos interesados”, y de la vicepresidenta Susana Camarero, quien dijo que algunas de estas entidades tienen “un marcado perfil partidista”.

“Hemos sido los únicos y los primeros en hacer autocrítica; los primeros en asumir responsabilidades políticas remodelando el Consell, justo lo contrario que Pedro Sánchez que los ha ascendido, que Teresa Ribera (exministra para la Transición Ecológica), que Pilar Bernabé (delegada del Gobierno) que solo dice la verdad ante el juez, que Miguel Polo (presidente de la CHJ) que sigue secuestrado por ustedes”, ha respondido Mazón.

Dicho esto, ha acusado al Gobierno de no haber hecho “ni una sola asunción de responsabilidades” por la dana, apuntando de nuevo al “fallo” de la Aemet” o a que “la CHJ no avisó nunca del barranco del Poyo”. “Podrían haber pedido perdón porque los catalanes sí tengan en el Ebro un sistema de alerta temprana y nosotros no”, ha añadido, y ha acusado a la izquierda de “tener el cuajo de intentar resucitar la criminal Ley de la Huerta”.

Además, ha vuelto a asegurar que la Generalitat ha entregado más ayudas que el Gobierno a los afectados por la dana, que “están llegando con celeridad y sin burocracia”, y ha reiterado sus críticas por que el Ejecutivo central no se haya sumado a una comisión mixta para coordinar la reconstrucción.

“HEMOS RECIBIDO A LAS VÍCTIMAS QUE LO HAN PEDIDO”

En este punto, Mazón ha afeado al PSPV que hable de víctimas cuando, según él, el anterior gobierno del Botànic “ni atendió ni dio el respeto que merecían” los afectados por el incidente del tren de Bejís. “Nosotros hemos recibido a todas las víctimas que han solicitado reunirse con todos y conmigo, en público o en privado”, ha dicho sobre los afectados por la dana.

También ha destacado que la Generalitat ha puesto en marcha un sistema de atención personal “para todas y cada una de las víctimas”, además de movilizar 120 profesionales en salud mental “al contrario que el Gobierno que prometió nueve unidades y han venido cero”.

“Lo que no hacemos es repartir carnés de buenas y malas víctimas, ni linchamos a las víctimas según con quién se reúnen, ni usamos el dolor como arma electoral, ni damos instrucciones a los cargos de nuestro partido para que manipulen a las asociaciones de víctimas”, ha argumentado, y ha exigido al PSPV que “dejen de utilizar las víctimas y de apropiarse” de ellas.

Se ha preguntado si “las víctimas que están pidiendo la imputación de Pilar Bernabé o Miguel Polo son menos víctimas que las demás o tienen menos derecho a expresar su opinión”.

Y ha recalcado: “Esto no es una competición entre la Generalitat y Gobierno. Esto no va del ‘y tú más, va del ‘y tú qué. Nosotros estamos atendiendo, recibiendo, ayudando, pagando; mientras ustedes manipulan, linchan a los que no opinan como ustedes, paralizan ayudas y usan el dolor”.

"¿ESTÁ TAN FUERA DE LA REALIDAD QUE ES INCAPAZ DE PEDIR PERDÓN?"

En su réplica, el síndic socialista ha cuestionado a Mazón si “tanto se quiere” que “no es capaz de ser humilde y pedir perdón”: “¿Está tan fuera de la realidad que es incapaz de decir ‘lo siento, me equivoqué ese día y no debía estar en el Ventorro sino dando la cara? ¿Tan difícil es disculparse? ¿Qué le pasa?”.

Tras denunciar que la Mesa de Les Corts ha “vetado de nuevo” citar a las asociaciones de víctimas a comparecer en la comisión de investigación sobre la dana, ha preguntado a Mazón qué le parece que “primero se hayan reunido con ellas” en Bruselas los dirigentes europeos Ursula von der Leyen, Roberta Metsola o el valenciano Esteban González Pons: “¿No se le cae la cara de vergüenza?”.

Por último, Muñoz ha advertido a Mazón que “su situación política, judicial y social es insostenible”, al tiempo que ha augurado que “los mismos que hoy le aplauden le dejarán caer”. “Tiene dos opciones: la deshonra o la renuncia”, ha señalado al ‘president’, y le ha instado a preguntarle al ‘expresident’ Francisco Camps “que le quiere mover la silla”.

Es por eso que ha aconsejado al jefe del Consell que “renuncie, deje de pensar por una vez en sí mismo y empiece a pensar en los valencianos”: “Pida perdón, dimita y convoque elecciones”.

"ELEGIR ENTRE SÁNCHEZ O LOS VALENCIANOS"

Como respuesta, Mazón se ha limitado a afirmar que “la verdadera decisión que hay que tomar es elegir entre Sánchez o los valencianos”, ya que se ha preguntado dónde están los Presupuestos Generales del Estado (PGE) “también necesarios para la dana”, las inversiones que “merece” la Comunitat, el fondo de nivelación que “niega” el Gobierno, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que “no llega” o el agua del trasvase Tajo-Segura que “nos están quitando”.

“Hay que decidir entre Pedro Sánchez o los valencianos, ustedes ya han elegido”, ha espetado a la bancada socialista.