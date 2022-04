Mazón asegura que la moción de censura de Orihuela "huele mal" y pide "responsabilidad" a los partidos

Insta a la dirección de Cs a decir si apoyará a formaciones que "recortan" el agua o "limitan" la libertad de los padres

ALICANTE, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha asegurado este martes que la moción de censura en Orihuela (Alicante), sellada por PSPV, Cs y Cambiemos para desbancar al PP de la Alcaldía y que está prevista que se vote el próximo lunes, 25 de abril, "huele mal, responde a intereses partidistas y no contempla ningún proyecto para el municipio".

Por ello, tiende la mano a los partidos para que tengan la responsabilidad de "pensar primero" en la ciudad: "Estamos a las puertas de una moción de censura que está por ver si se va a consumar, es importante que ratifiquemos nuestros principios y compromisos y aclaremos nuestras posturas respecto a lo que queremos", ha señalado.

Así se ha pronunciado este martes en la ciudad de la Vega Baja en una rueda de prensa a la que ha acudido con el presidente del PPA, Toni Pérez, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y el presidente de la gestora del PP de la localidad, Víctor Valverde.

"El PP siempre ha priorizado y defendido los intereses de Orihuela y de la comarca de la Vega Baja por encima de sus intereses partidistas. Estamos aquí porque creemos en la ciudad de Orihuela, en sus pedanías y en su costa. No creo que haya otro partido cuyas direcciones local, provincial y regional hayan estado poniendo sus prioridades en este municipio y en esta comarca", ha resaltado Mazón.

El líder de los 'populares' valencianos ha hecho hincapié en la "unidad y fortaleza de todos lo que hemos apostado por esta ciudad y que nos mantenemos fieles a nuestros principios" y ha afirmado que "a las puertas de una moción de censura, que está por ver si se consuma, es importante que ratifiquemos nuestros principios y nuestros compromisos y que aclaremos nuestras posturas".

"Ante una moción de censura que nadie entiende, desesperada y que huele mal conviene que cada uno ratifiquemos los compromisos que sí que tenemos y que respondamos a los interrogantes que pueda tener la ciudadanía", ha insistido.

Por ello, ha recordado que "si vamos a los compromisos y certezas, no hay ninguna duda de lo que piensa y quiere el PP" y ha lamentado que "no es el caso de otros partidos y que conviene que aclaren su posición".

Además, durante su intervención, ha criticado que todavía no saben qué piensa la dirección nacional de Ciudadanos ante esta moción de censura. "Si los concejales de Cs en Orihuela no han sido autorizados, no sabemos a qué espera la dirección nacional para aclararnos su postura", ha agregado Mazón.

Por ello, ha preguntado la dirección nacional del partido 'naranja' si "van a apoyar a los partidos que nos recortan el agua, limitan la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos, promueven la inmersión lingüística, suben los impuestos o imponen la tasa turística".

Igualmente, también ha reprochado a PSPV y al PSOE su posición, ante la "actitud" del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, de "obtener la Alcaldía a toda costa". "Quiero saber si el PSPV en la provincia de Alicante está a favor o tiene algo que ver con el difícil proceso interno que tiene el partido en la comarca y en la ciudad", ha añadido.

Para Mazón, "esta moción de censura parece que está más en intereses internos de los partidos que la sustentan que en defender los intereses de Orihuela". "Es una moción de censura sin proyecto, sin prioridad, que pretende vivir de la renta del trabajo tan duro que ha estado realizando el PP", ha remarcado.

"Hacemos un llamamiento a todos los partidos de Orihuela al diálogo, al trabajo por el bien de Orihuela, por generosidad, por sentido de la responsabilidad. Estamos a tiempo de evitar una sinrazón y un disparate, y en eso vamos a trabajar hasta el último momento", ha zanjado.

"MÁS FUERTES QUE NUNCA"

Por su parte, Bascuñana ha señalado que el PP en Orihuela "está más fuerte que nunca y se está rearmando". "Estamos ante una moción de censura que nadie entiende" ya que Orihuela "lo último que necesita es una moción de censura a un año de las elecciones", ha recalcado.

"Lo que necesita es que quienes quieren alcanzar el poder a toda costa desaparezcan y hacer un pacto de gobierno para aprovechar sin fisuras este año que queda de legislatura. Nuestra gestión nos avala y esta moción no se sustenta ni está justificada. Por nuestra parte, vamos a seguir trabajando por Orihuela y defendiendo sus intereses hasta el último día", ha sostenido.

Para finalizar, Pérez ha destacado la "unidad en el partido, con un mismo criterio común en todos". "Este de Orihuela es un acuerdo de perdedores, con una moción de censura que va en contra del pueblo oriolano, el principal perjudicado del pacto para sacar adelante la moción de censura", ha añadido.

Asimismo, ha puntualizado que "si Puig aplicara un porcentaje mínimo de la ética que predica como dirigente del PSPV, posiblemente debería paralizar este hecho y poner orden en las filas del PSOE de Orihuela". "Vamos a vivir un año de muchas palabras y pocos hechos, y Orihuela necesita realidades y acciones. No todo vale en política", ha concluido.