Mazón avisó a Sánchez en agosto de que una nueva dana puede causar daños mayores al no existir condiciones de protección

Volvió a pedir por carta al presidente del Gobierno la convocatoria de una comisión mixta para una interlocución "directa" y "leal"

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, remitió a principios de agosto una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le alertaba de que, de producirse precipitaciones torrenciales en las zonas de la dana del pasado 29 de octubre, "no existen" aún las condiciones de protección y minimización de daños necesarias ni la reconstrucción de los elementos afectados está finalizada, por lo que los perjuicios materiales pueden ser "del mismo orden, si no mayor".

Así lo señala en la misiva, enviada el pasado 5 de agosto y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el 'president' considera "mucho más apremiante" en este contexto la creación de una comisión mixta que ya le había solicitado con anterioridad --en abril-- y mantener una reunión porque considera que hay numerosos aspectos a coordinar e información que compartir entre las distintas administraciones en aras a la efectividad de los trabajos.

Entre otras dificultades de los municipios, el 'president' de la Generalitat cita poder ejecutar los créditos concedidos para las obras, rigidez de los plazos, falta de personal técnico o la necesidad de un proyecto de construcción de un paso subterráneo bajo las vías del AVE por parte de Adif para unir Massanassa y Sedaví.

Mazón recuerda que en abril, tras la publicación del informe diagnóstico sobre los daños de las riadas, ya le mandó una carta en la la que le solicitaba una reunión y la creación de una comisión mixta con representación de las tres administraciones, sin que, de momento, haya recibido respuesta.

A juicio del 'president', ese foro es el adecuado para coordinar las actuaciones, tanto las que están en curso como las planificadas, y para que progresen los trabajo, detectar los problemas y poner soluciones "en el plazo más breve posible". En el momento del envío de la carta, que fue antes del nombramiento de la nueva Comisionada del Gobierno para la reconstrucción, entendía que se debía activar esa comisión mixta por ser necesaria una interlución "directa", "leal" y "operativa".

El jefe del Consell, que remitió a Sánchez la carta tras la aprobación del Plan Endavant para la reconstrucción económica y social de la Comunitat, detalla que la Generalitat trabaja preferentemente en la anticipación y en medidas de prevención, formación y concienciación de la sociedad, para lo que está actualizando protocolos de activación y coordinación, entre otros ámbitos.

SIN RESPUESTA

Preguntado por esta carta, el síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha lamentado en la rueda de prensa tras la Junta de Síndics que el mensaje "no haya recibido respuesta" por parte del Gobierno de España, al que ha reprochado que no tenga "interés" en la recuperación tras la dana por estar "más pendiente de cómo justificar el escándalo" de la "falsificación del título" del que fuera comisionado para la reconstrucción, José Mª Ángel, que estaba "ocupando un lugar que no podía ocupar y cobrar un salario que no podía cobrar".

Además, ha mencionado que la pasada semana el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, "denunciaba que aún hay coches en el barranco del Poyo", más de diez meses después de la riada. Y ha insistido en la necesidad de que el Gobierno constituya una comisión mixta con la Generalitat para "coordinar el trabajo" de reconstrucción.

Mientras, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha manifestado no tener "información" sobre este asunto.