Mazón explica la suspensión de una visita a Castelló por la "seguridad de los festeros" y rechaza "politizar" fiestas

Es recibido en Alicante por un grupo de vecinos con aplausos y gritos de "¡presidente!"

ALICANTE, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que la decisión de suspender este jueves parte de una visita que tenía prevista a las fiestas de la Magdalena de Castellón se tomó por "consejo de los responsables de seguridad", pero no por su protección, sino para la de los festeros y festeras, al tiempo que ha lamentado que haya personas que quieran "politizar" los festejos "de manera violenta".

Así se ha pronunciado el jefe del Consell, hoy de visita en Alicante, a preguntas de los medios de comunicación sobre la suspensión de la visita que el 'president' iba a realizar a la Gaiata 6 'Farola Ravalet', ganadora este año en las fiestas de la Magdalena de la capital de la Plana, tras ser increpado en un acto previo en la Gaiata 15 'Sequiol', ganadora en la categoría infantil, donde un grupo de unas 20 personas profirió gritos e insultos y reclamó su dimisión por la gestión de la dana.

Interrogado por su valoración por estas exigencias de dimisión por "parte de la ciudadanía", Mazón ha comentado: "Lo que llama usted parte de la ciudadanía... En fin, si el grupo autodenominado Cosa Nostra, que puso en peligro la seguridad de los festeros, de los miembros de las gaiatas, incluso de las reinas adultas e infantiles, usted considera que eso hay que llamarlo como lo está llamando, pues no lo no lo voy a discutir".

"A mí me produjo mucha tristeza tener que tomar una decisión por consejo, no voluntad mía, de los responsables de la seguridad, pero no de la seguridad mía sino de la seguridad de los festeros", ha insistido.

Mazón ha criticado que "hay gente que se cree que las fiestas son de ellos y que pueden utilizarla para cualquier cosa" y ha insistido en que "el consejo era no poner en riesgo la salud de los propios festeros". "Aunque ellos crean que han ganado una minibatalla en aquel momento, yo no estoy en esa batalla", ha sentenciado.

Y ha remarcado: "Desde luego, en ningún momento y en ningún caso íbamos a poner en peligro la seguridad de las festeras y de los festeros y esa fue la razón por la que ayer nos vimos obligados, por consejos de seguridad a no acudir en concreto a la gaiata ganadora con cuyo presidente pude hablar, entendió perfectamente la situación, me dijo que incluso había algunas de las niñas que podían estar temblando o temerosas en ese momento porque las circunstancias se pusieran más agresivas".

"FIESTAS EN CALMA Y EN TRANQUILIDAD"

Finalmente, ha remarcado que "jamás va a ser partícipe" de algo que pueda perjudicar a quien "no se lo merece, los festeros, que tanto han podido trabajar para tener unas fiestas en calma y en tranquilidad sin que nadie quiera politizarlas de manera violenta".

Carlos Mazón ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras recorrer el centro Campoamor de Alicante. Previamente, el dirigente autonómico ha visitado las obras de rehabilitación integral de viviendas de la Generalitat en el barrio Miguel Hernández de la capital alicantina, donde ha sido recibido por un grupo de ciudadanos con aplausos y gritos de ¡presidente!.

A su llegada, Mazón ha saludado a los representantes institucionales y ciudadanos allí congregados, que le han aplaudido, le han gritado 'vamos presidente' y le han solicitado que "arregle el barrio". El presidente les ha contestado que hay mucha vivienda social por hacer y les ha garantizado que "se va a avanzar".

Después, en el segundo acto, al que se han desplazado algunas personas presentes en el primero, Mazón ha vuelto a recibir aplausos. Al término del recorrido ha atendido a los medios y ha contestado, entre otras a preguntas sobre las reuniones con víctimas de la dana, pero no a cuestiones sobre el listado de sus llamadas el 29 de octubre.