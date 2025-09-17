Mazón se muestra a disposición "permanente" de las asociaciones de víctimas de la dana: "Creo que más no se puede pedir"

VALÈNCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado este martes que el Consell está a "disposición permanente" de las asociaciones de víctimas de la dana y ha considerado que "más no se puede pedir a la actitud" que ha adoptado el gobierno valenciano en este sentido, "tanto en público como en privado".

De este modo lo ha manifestado el jefe del Consell, en declaraciones a los medios a su llegada este miércoles al Palau de la Generalitat, donde se ha reunido a primera hora de la mañana con el presidente de la asociación SOS Desaparecidos, Joaquín Amils.

"Luego tenemos una comparecencia, porque hoy vamos a anunciar también un nuevo paquete de medidas, un nuevo paquete de ayudas que necesitan todos los afectados. Hoy vamos a recibir al presidente de SOS Desaparecidos, por segunda vez, una de las asociaciones de víctimas mayoritarias, para seguir trabajando con ellos, para seguir atendiéndolos", ha expuesto.

A continuación, ha añadido, "presentaremos un nuevo paquete de ayudas, sobre todo desde el punto de vista social, que creo que son muy importantes, y que lo sigue necesitando la gente, desgraciadamente". A su juicio, "tenemos que seguir dando lo mejor de nosotros mismos, porque es lo que estamos haciendo en todo momento". "Y ahora luego les daremos cuenta de ello", ha apuntado.

Preguntado por cuándo se reunirá con otras asociaciones de víctimas de la dana, Carlos Mazón ha respondido que "cuando ellas quieran" y ha asegurado que estos colectivos "ya saben que estamos a su disposición permanentemente" desde el Consell. "La Generalitat está ofreciendo ayudas directas, está ofreciendo reuniones directas para hablar del plan de reconstrucción", ha apuntado.

"TOTAL VOCACIÓN DE ATENDERLAS"

En este sentido, ha mencionado que este martes hubo "otra reunión abierta" con las asociaciones de víctimas "para hablar de los parques inundables, que son todas y cada una de las medidas que estamos haciendo", siempre "con toda transparencia y con total vocación de atenderlas, como ellas quieran", ha reivindicado.

A este encuentro con el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, rechazaron asistir la Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O y la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024, dos de los principales colectivos, quienes manifestaron su "rechazo frontal a la actitud y a los mensajes" que Carlos Mazón "ha adoptado en los últimos días", y volvieron a exigir la dimisión del 'president'.

Sin embargo, el jefe del Consell ha considerado que "más no se puede pedir a la actitud que estamos teniendo, tanto en público como en privado" por parte del gobierno valenciano. Además, Mazón ha señalado que también sigue "atendiendo a las víctimas desde el punto de vista privado, cuando ellas quieren, de la manera que quieren, y cuando quieren, con discreción". "Faltaría más", ha zanjado.