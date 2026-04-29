Mazón rechaza pronunciarse sobre el proceso judicial de la dana aunque reconoce que es "difícil mantener ese silencio"

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ha rechazado pronunciarse sobre el proceso judicial que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y ha evitado concretar si entregará voluntariamente sus mensajes de aquel día a la jueza de Catarroja (Valencia), aunque ha reconocido que ahora le resulta "difícil mantener ese silencio", pero ha recalcado que no va a "hablar" sobre ello por "respeto" a la investigación. "Se trata de tener principios y, en cualquier caso, hay que mantenerlos", ha señalado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, donde presencia el pleno desde su escaño en la última fila de la bancada 'popular', después de que la jueza haya acordado aplazar su declaración testifical hasta que la Audiencia de Valencia resuelva sobre su recurso en el que solicita poder personarse en la causa.

La titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja también ha dado un plazo de cinco días al 'expresident' para aportar voluntariamente las llamadas y mensajes que hizo el día de la riada.

Preguntado por esta cuestión, el exdirigente ha señalado: "Ya sabéis que no suelo responder sobre eso por respeto al proceso, no lo hacía y no lo hago ahora". Dicho esto, ha resaltado la "unanimidad de todas las instituciones jurisdiccionales que han declarado muy claramente" y ha insistido en no pronunciarse por "respeto" al procedimiento judicial, como ha hecho "desde el principio".

"No hablo del proceso, ya lo sabéis, por respeto. No lo hacía cuando parecía que lo más importante era si me había puesto o me había quitado un jersey y no lo hago ahora, donde la unanimidad de todas las instituciones jurisdiccionales han declarado muy claramente lo que veníamos diciendo desde hace tiempo", ha expuesto.

"SE TRATA DE TENER PRINCIPIOS Y HAY QUE MANTENERLOS"

Y ha agregado: "Ahora incluso es para mí más difícil mantener ese silencio, pero voy a mantener ese respeto porque se trata de tener principios, y en cualquier caso hay que mantenerlos". "Así que no voy a hablar del proceso por respeto a él", ha remarcado.

Preguntado por si su intención es personarse en el caso, como ha solicitado ante la Audiencia de Valencia tras la negativa de la jueza de Catarroja, Mazón ha indicado que a través de su abogado y de los servicios jurídicos que le asisten los medios están "teniendo conocimiento de todo ello". "Y a ello me remito. Muchas gracias, muy amables", ha zanjado.

Momentos antes, durante el debate de una proposición de ley de Compromís para modificar la ley de la vivienda de la Comunitat Valenciana, la diputada de la coalición Mª Josep Calabuig ha acusado al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón de ser el "responsable de la normativa que le ha abierto la puerta a esta estafa del residencial de Les Naus" en San Juan de Alicante.

Con esta iniciativa, la coalición quiere modificar la Ley 8/2004 de Vivienda de la Comunitat Valenciana con el propósito de que las de protección pública lo sean "de forma permanente", así como para que tanto las promociones públicas como privadas tengan "la misma consideración y los mismos requisitos" de acceso, y para que el proceso de adjudicación se realice por sorteo público.

No obstante, el PP y Vox han avanzado este miércoles que el jueves votarán en contra de la misma, por lo que no serán suficientes los votos a favor de Compromís y del PSPV, que ha adelantado que sí que apoyará la proposición de ley de la coalición.

COMPROMÍS: "SE ESTÁ PEGANDO LA VIDORRA DEL SIGLO"

En este punto, Calabuig ha criticado que mientras "tenemos la crisis más grande de la vivienda" ahora el que fuera jefe del Consell "se está pegando la vidorra del siglo". "¿A que sí, señor Mazón? Que ya le hemos visto un martes cualquiera en la playa de Alicante tomando el sol. Un gran representante de la España que madruga, claro que sí", le ha espetado, en alusión a unas imágenes difundidas la pasada semana por 'Eldiario.es' en las que aparece en una playa.

Una afirmación ante la que Carlos Mazón, desde su escaño en la última fila en la bancada 'popular' del parlamento valenciano, ha sonreído y, seguidamente, ha hecho con la mano un gesto de saludo dirigido hacia la parlamentaria de Compromís.