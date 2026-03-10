McEnroe y Pep Mirambell cierran la temporada de Serialparc

Archivo - Imagen de archivo de Serialparc. - REMITIDA AGÈNCIA DISTRICTE - Archivo

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

McEnroe y Pep Mirambell protagonizarán el 'Concert Sorpresa' que cerrará la temporada del ciclo Serialparc y que se celebrará el próximo 17 de mayo en el Parc de Orriols de València, ha anunciado al organización en un comunicado.

Formados en Getxo y liderados por Ricardo Lezón, McEnroe llevan más de una década construyendo uno de los cancioneros más reconocibles del indie estatal. Disco a disco han creado un universo propio, lleno de melodías y letras que hablan de lo cotidiano con una sensibilidad muy particular.

En directo, sus conciertos se convierten en experiencias intensas y cercanas. La banda al completo viene a presentar su último disco, 'La vida libre', y hacer un repaso por su ya extenso cancionero.

Compartiendo escenario estará Pep Mirambell, una de las voces más singulares de la escena valenciana reciente. Tras darse a conocer como parte de Els Jóvens, el proyecto de folk-pop que mezclaba tradición valenciana con estructuras de canción contemporánea y que llegó a ganar varios Premis Ovidi, Mirambell ha seguido desarrollando un repertorio propio que se mueve entre el pop de autor, la ironía y una mirada muy personal sobre lo que nos rodea.

La temporada se enmarca en la estrategia València Music City y cuenta con el apoyo de Cerveza Turia y Arroz Dacsa. Organizado por Agència Districte. Las entradas ya están a la venta a través de la web y redes oficiales de Serialparc y en Vivaticket.