La MCT culmina la modernización de los depósitos de Rabasa para "reforzar" el abastecimiento de agua en Alicante

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, junto al presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Juan Cascales - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALICANTE

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha finalizado los trabajos correspondientes al proyecto de renovación del sistema hidráulico de los depósitos de Rabasa. El objetivo ha sido la "modernización" de la infraestructura para "reforzar la garantía y calidad del abastecimiento de agua" en Alicante.

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda, junto al presidente de la entidad, Juan Cascales, han presentado este viernes la actuación, que supone "un considerable aumento de la garantía y calidad del abastecimiento a las ciudades de Alicante y Sant Vicent del Raspeig", a las que dan servicio los depósitos situados en el barrio de Rabasa.

El proyecto ejecutado, que ha supuesto una inversión total de 5.077.657,48 euros, ha sido financiado íntegramente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea (UE), según ha informado la MCT en un comunicado.

Los trabajos han consistido en la renovación de los últimos tramos del Nuevo Canal de Alicante y del Canal de Alicante que abastecen a los depósitos de Rabasa, así como en la construcción de dos nuevos edificios junto con todos sus elementos de telecontrol, regulación y maniobra en la entrada de los depósitos de Alicante 1 y 2.

También se ha realizado el acondicionamiento de las casetas de salida, con la renovación de los equipos de regulación y calidad, además de la mejora del edificio de control del suministro donde se han actualizado los elementos de maniobra, la calderería de las conducciones y accesos, así como toda la instrumentación.

AUTOMATIZACIÓN

Además, se han llevado a cabo trabajos de automatización en toda la infraestructura a través de la incorporación de nuevos cuadros eléctricos de control, sensores y equipos de comunicación, telecontrol y telemando, lo que permite gestionar las instalaciones "en tiempo real" desde el puesto de control situado en las oficinas de la MCT en Cartagena.

En ese contexto, Cascales ha señalado que, con este proyecto, se mejora "la operatividad, la fiabilidad y la capacidad de control de todo el abastecimiento a la ciudad de Alicante", ya que se han renovado instalaciones que "por su antigüedad y uso" requerían "una intervención profunda".

Asimismo, el presidente de la MCT ha apuntado que los trabajos ejecutados han incluido la incorporación de sistemas "más modernos" que permiten "la automatización de la infraestructura y unas mejores condiciones de explotación y mantenimiento".

Y ha manifestado que esta nueva inversión posibilita "una óptima prestación del servicio esencial de abastecimiento de agua potable que tiene encomendado el organismo", al tiempo que aumenta "las condiciones de máxima eficiencia y eficacia" del extenso sistema hidráulico.

"GESTIÓN EFICIENTE"

En la misma línea, Pineda ha remarcado que se trata de una actuación estratégica que mejora una infraestructura "esencial" para el abastecimiento de agua potable en Alicante, ya que permite "renovar instalaciones y avanzar en digitalización, automatización y control", que son "elementos fundamentales para una gestión hídrica más moderna y resiliente", según el subdelegado.

De esta forma, ha aseverado que el Gobierno de España invierte en "obras útiles, eficaces y necesarias", que refuerzan "la calidad del servicio público" y garantizan "una gestión más eficiente de un recurso tan importante como el agua".

El municipio de Alicante se integró en la MCT en 1930 y comenzó a ser abastecido por el organismo en 1958, año en el que entró en funcionamiento el Canal de Alicante, una infraestructura "fundamental", según la mancomunidad, que ha contribuido "al desarrollo económico y social experimentado por toda la provincia en las últimas décadas".