Los médicos valencianos protestan para exigir el estatuto propio: "No aceptamos más parches ni más excusas"

Protesa de médicos convocada por CESM-CV - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los médicos valencianos, convocados por el CESM CV, han celebrado este miércoles en la plaza de la Reina de València una nueva concentración en forma de sentada, seguida de una manifestación, para exigir un Estatuto Marco propio y condiciones laborales "como todos los mortales".

La concentración ha advertido que los médicos no aceptan "más parches, más excusas ni más dilaciones" ante sus reivindicaciones, después de los distintos actos de protesta convocados para apoyar la huelga de los médicos, que encara su tercera semana desde diciembre. Durante este tiempo de paros, se ha dejado sin atender a más de 223.000 pacientes en la Comunitat Valenciana, según datos facilitados por la Conselleria de Sanidad. Así, esta protesta se ha realizado simultáneamente en varias provincias españolas.

En la sentada, se han escuchado proclamas como "Por una sanidad de calidad" ; "Queremos trabajar como los demás" ; "Mónica, rata, ponte tú la bata" (en referencia a la ministra de Sanidad, Mónica García; "Marciano dimisión" (en alusión al conseller de Sanidad, Marciano Gómez; "No es vocación, es explotación"; "Estas son las manos que te curan"; "Condiciones laborales como todos los mortales" y "Médico agotado, paciente maltratado"

Además, se han podido leer carteles como 'Mónica García Dimisión'; 'La vocación no recarga nuestra batería'; 'Nuestra lucha, tu salud'; 'Hoy estudiante, mañana precaria'; 'Stop guardias 24h'; 'Tu próxima urgencia depende de esto' y '24 horas sin dormir también mata'.

Tras la sentada en la plaza de la Reina, la protesta ha continuado hasta el Palau de la Generalitat, para más tarde dirigirse hacia la sede de la Delegación del Gobierno en València, donde está previsto leer el manifiesto.

JORNADAS Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

La movilización reclama "la creación de un estatuto propio del médico y facultativo que regule en una norma propia lo que es diferente", así como "un ámbito de negociación específico, que permita al médico defender sus condiciones laborales con garantías jurídicas reales y sin dependencia" de otras mesas o sindicatos.

Los médicos también reivindican la implantación de una jornada laboral de 35 horas "real para todos" con voluntariedad para el exceso de jornada, "retribuido nunca por debajo de la hora ordinaria y computable a efectos de jubilación".

El CESM ha pedido "una clasificación profesional justa" y "un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico". También ha reclamado a la Conselleria la "adecuación de las plantillas a las necesidades reales y cobertura total de vacantes, así como la sustitución de todos los facultativos y médicos ausentes por cualquier causa".

Desde la convocatoria han exigido la "reducción de la sobrecarga asistencial y el topaje de las agendas de Atención Primaria para poder ejercer con calidad y seguridad para el paciente". Igualmente, se ha reivindicado un "tope real al número de Guardias Médicas y compensar el sobreesfuerzo de realizar el exceso de guardias", así como la apertura de los PACS y PAS las 24 horas del día.

La secretaria provincial del CESM CV, Pilar Valero, ha señalado que es el tercer mes consecutivo en el que los médicos llevan a cabo una semana de huelga, tras 14 meses reivindicando frente al Ministerio un estatuto propio. "Los médicos están ya hartos de tener unas condiciones laborales inferiores a las de otros colectivos", ha subrayado, antes de reclamar que la ministra Mónica García "tenga la consideración de sentarse con los médicos a hablar".

Asimismo, Valero ha recalcado que la protesta también se lleva al Palau de la Generalitat porque muchas de las reivindicaciones del sector "son responsabilidad de la Conselleria". "Creemos que ya está bien de que el conseller siga sin cumplir sus promesas", ha remarcado.