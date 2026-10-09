Medio Ambiente pone fin a la tramitación del proyecto del macrovertedero de Zarra

Archivo - Vista panorámica de Zarra. ARCHIVO. - TURISME CV - Archivo

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha puesto fin a la tramitación del proyecto de la planta de tratamiento de residuos industriales no contaminantes en la localidad valenciana de Zarra, que había suscitado el rechazo de los ayuntamientos y vecinos de la zona.

Así lo ha anunciado el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, quien, en un acto en la tarde de este jueves en la Feria de la Miel de Ayora (Valencia), daba a conocer que se acababa de firmar la resolución de caducidad y archivo.

"Era un proyecto que nació en el año 2022 que ha generado muchísimo rechazo y en el que hemos perdido y dedicado muchísimo tiempo hasta el día de hoy, porque, entre todo y ante todo, tenemos un Estado de derecho, hay que cumplir las normas y cumplir con lo que nos marcan los procedimientos", explica el titular de Medio Ambiente del ejecutivo autonómico.

Martínez Mus ha expresado su "satisfacción" por haber llegado a este punto tras reuniones con ayuntamientos como los de Jalance, Jarafuel, Teresa, Cofrentes y Ayora. "Es el anuncio que sirve para cumplir el trámite del procedimiento, pero hay veces que ese trámite nos da más satisfacción y otras simplemente es un trámite más. Y este, como saben los alcaldes, nos apetecía especialmente que llegara el momento de poder contarlo", ha admitido.

El conseller ha insistido en que "ha sido un largo camino", pero había que "cumplir con todas las fases del procedimiento". "Y aquí hemos llegado a día de hoy con la tranquilidad de haber hecho las cosas como correspondía", ha remarcado.

Tras conocer el archivo del proyecto, la Plataforma contra el Vertedero de Zarra ha celebrado que, "después de estos meses de lucha, de alegaciones, de informes técnicos de la unión de seis pueblos, se cierra esta amenaza para nuestro territorio, para nuestro acuífero de la Mancha Oriental y para el futuro de nuestra comarca".

GRACIAS "CON MAYÚSCULAS"

El colectivo da las gracias "con mayúsculas a los seis ayuntamientos, a sus alcaldes y concejales, a los técnicos, a los abogados, a los agricultores, apicultores, a los comercios, empresas y a cada vecino y vecina que ha firmado, que ha acudido a una reunión y que no ha dejado de creer".

"Esta victoria es de todos", proclaman en un comunicado. En consecuencia, informan de que queda desconvocada la manifestación que estaba prevista para el próximo 15 de octubre.

"Hoy toca celebrar y mañana seguiremos trabajando. Desde la plataforma vamos a seguir trabajando para cerrar técnicamente la posibilidad de que en esos terrenos vuelva a plantearse un proyecto similar y para blindar esos terrenos de forma definitiva, y pediremos a los ayuntamientos que sigan trabajando en esta línea para que en un futuro no volvamos a sufrir una amenaza como esta", concluyen.