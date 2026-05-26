Medios terrestres y aéreos trabajan para sofocar un incendio forestal declarado en Gaibiel (Castellón)

Incendio forestal en Gaibiel - CONSORCIO DE BOMBEROS/X

CASTELLÓ 26 May. (EUROPA PRESS) - -

Medios terrestres y aéreos están trabajando para sofocar un incendio forestal que se ha declarado este martes en el municipio castellonense de Gaibiel, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos en su cuenta de X.

En las labores de extinción están participando dos dotaciones de bomberos de la Diputación, cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat, tres médios aéreos -un helicópero con UBF helitrasporotada y dos aviones- y dos coordinadores forestales.

Actualmente, el incendio presenta una evolución positiva, según las mismas fuentes.