Festival Medusa de Cullera - MEDUSA

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El certamen de música electrónica Medusa, que se celebra en verano en la localidad valenciana de Cullera, ha ganado el premio Best International Festival en los Heavent Festival Awards 2026, en la categoría para festivales con capacidad diaria superior a 30.000 personas.

El anuncio se ha realizado durante Heavent París, celebrado en Paris Expo Porte de Versailles, donde el festival ha defendido su candidatura ante un jurado compuesto por representantes de patrocinadores, asociaciones e instituciones vinculadas al sector de los eventos, informa la organización en un comunicado.

"Cuando empezamos con Medusa, nunca imaginamos que aquel sueño pudiera llegar tan lejos. Ver cómo un proyecto que nació con tanta ilusión en Cullera ha conseguido crecer hasta recibir este reconocimiento internacional es algo que nos llena de orgullo y emoción", expresa el CEO de Medusa Festival, Andreu Piqueras.

La última edición del Medusa reunió a 185.000 asistentes y el sábado se registró el mayor número de público simultáneo, con 56.000 personas dentro del recinto.

"Este premio --prosigue el directivo-- es el resultado de muchos años de esfuerzo, de un gran equipo y de todas las personas que han creído en Medusa desde el primer día".

"Detrás hay técnicos, personal de producción, voluntarios, seguridad, servicios sanitarios y de limpieza, y también un municipio que cada verano se vuelca con los miles de visitantes que llegan a la costa. Es, en buena medida, un premio compartido con Cullera, que abre sus calles, su litoral y su hospitalidad a un público llegado de todas partes y que convierte cada edición en una fiesta de ciudad", apunta.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para elegir a los ganadores, el jurado tiene en cuenta siete aspectos de cada candidatura: la responsabilidad social, la producción y logística, la programación, el impacto mediático y económico en el territorio y en los patrocinadores, los servicios al público, la presencia de marcas y la innovación y creatividad.

Medusa ha destacado en un conjunto de factores que van mucho más allá del escenario: el cuidado del público, la gestión de un recinto de decenas de miles de personas y la huella del festival en el comercio, la hostelería y el empleo de la comarca. Que el premio llegue por una valoración tan amplia, y no solo por el cartel o la asistencia, es lo que le da todo su peso.

El reconocimiento de París se suma a la nominación de Medusa como Mejor Festival en los Vicious Music Awards, los European Festival Awards, cuya gala se celebrará próximamente.

Piqueras mira al futuro con el mismo entusiasmo con el que miró al principio. Para él, el premio es "una motivación enorme para seguir soñando y creciendo".