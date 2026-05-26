Megadeth arranca su gira de despedida con un concierto "histórico" en el Roig Arena

Megadeth en el Roig Arena - MAO/ROIG ARENA

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 10.000 espectadores han asistido esta noche del lunes al Roig Arena para presenciar el inicio en España de 'The Farewell Tour 2026', la gira con la que la legendaria banda estadounidense Megadeth, liderada por el incombustible Dave Mustaine, pone "el broche de oro a más de cuatro décadas de historia del thrash metal mundial".

Según recalca la organización, la atmósfera de gran noche se empezó a respirar desde media tarde. Los encargados de abrir el escenario fueron The Cost, a los que les sucedieron Crisix. Sobre las diez de la noche, las luces del Roig Arena recibirien "a las auténticas deidades de la noche".

Megadeth saltó al escenario rugiendo con fuerza y descargando un repertorio milimetrado y demoledor que repasó los mejores himnos de su trayectoria. El concierto arrancó con la fuerza de 'Tipping Point' y la icónica 'Hangar 18'.

La "locura colectiva" continuó con la velocidad de 'Countdown' y 'Mechanix', antes de regalar "un momento histórico": su aclamada versión del clásico de Metallica, 'Ride the Lightning', ejecutada con una maestría impecable.

Para el tramo final, la banda se reservó su "artillería más pesada". Los solos de 'Tornado' (de Souls) dieron paso paso a la icónica 'Peace Sells' y la atronadora 'Symphony of Destruction'. Como punto final a una noche para el recuerdo, el cuarteto cerró la velada con el himno definitivo, 'Holy Wars', dejando el Roig Arena en lo más alto.