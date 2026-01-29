Melendi cambia la fecha de su segundo concierto en el Roig Arena del 11 al 13 de diciembre

Cartel concierto Melendi - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El segundo concierto programado de Melendi en el Roig Arena ha cambiado de fecha "por motivos ajenos al artista y al recinto": pasa del viernes 11 de diciembre al domingo 13 de diciembre.

Las entradas ya adquiridas para la fecha inicial del 11 de diciembre serán válidas para el concierto del 13 de diciembre sin necesidad de realizar ningún cambio. En caso de no poder asistir, se podrá solicitar la devolución del importe de las entradas a través del canal oficial de venta por el que se haya realizado la compra, en un plazo máximo de 14 días a partir del 29 de enero, ha informado la organización en un comunicado.

El artista ya agotó todas las localidades que tenía a la venta para el 12 de diciembre dentro de su gira Pop Rock Tour. En esta gira, Melendi presentará en directo su próximo álbum de estudio, 'Pop Rock'.

Este nuevo proyecto se presenta como una nueva etapa en la carrera de Melendi, "con una evolución sonora que mantiene intacta su capacidad para conectar con el público a través de letras cercanas y canciones que ya forman parte del imaginario colectivo".

Según adelanta la promotora del concierto, el nombre del proyecto, 'Pop Rock', es ya una declaración de intenciones, que apunta a la esencia del proyecto y a una manera de entender las canciones: "melodías reconocibles, estribillos que conectan de inmediato y una vocación para de directo".