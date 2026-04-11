Una menor de 13 años sufre un traumatismo craneoencefálico y un mareo tras caerse de la bicicleta

Bicicletas en un estacionamiento - GOBIERNO RIOJANO
CASTELLÓ, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
Una menor de 13 años ha resultado herida con un traumatismo craneoencefálico y mareo tras haberse caído de la bicicleta en la que circulaba por la Vía Verde, en el término municipal de Oropesa (Castellón).
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que el suceso se ha notificado sobre las 12.45 horas de este sábado.
Hasta el lugar del suceso se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB). La menor herida no ha sido trasladada a ningún centro hospitalario, indican las mismas fuentes.