Los mercados de Alicante regalan a sus clientes 25 'cabassets' con producto local esta Navidad - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro mercados municipales de Alicante se preparan para celebrar "la Navidad más dulce" con la puesta en marcha de su tradicional campaña de sorteo navideño, creada para "agradecer la confianza y fidelidad" de sus clientes, regalando 25 'cabassets' llenos de productos alicantinos "de kilómetro cero" por comprar en sus puestos concesionarios.

La campaña se inicia este jueves y cualquier persona podrá participar al realizar una compra sin mínimo en los puestos asociados de los cuatro mercados, donde se les entregará una papeleta que deberán cumplimentar con sus datos y depositarla en las urnas. El sorteo se realizará el día 23 de diciembre y se llamará esa misma mañana a los ganadores para que puedan disfrutar de su cesta navideña, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Mercados, Lidia López, ha presentado este miércoles en el Mercado Central la iniciativa y ha destacado que esta fiesta nace en estos complejos comerciales, donde hay productos locales, así como turrón, uvas y vinos. "Aquí lo tenemos todo y qué mejor forma de celebrar estas fiestas que hacerlo comprando en ellos y regalando los tradicionales 'cabassets' a sus clientes", ha añadido.

También ha señalado que "todas campañas logran dinamizar y dar una mayor visibilidad" a los mercados: "Con ellas premiamos a los clientes que vienen a comprar y con las actividades ofrecemos una experiencia navideña especial, llevando la visita de Papá Noel y de las carteras reales en esta Navidad en la que nuestros mercados son un referente en la venta de productos de proximidad".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Mercados Municipales, Paco Alemañ, ha mostrado su "satisfacción" por el "impacto positivo" que tiene la campaña. "Es una forma de premiar a nuestros clientes que vienen todo el año a comprar", ha añadido.

En esta línea, ha resaltado que "desde el Ayuntamiento de Alicante y la asociación se hace un esfuerzo muy grande para poner en valor los mercados" y que "se está notando con un mayor número de clientes y un incremento de las ventas en Navidad de un 30 por ciento en los puestos de pescados y carnes".

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN

El consistorio ha recordado que organiza actividades en Navidad para incentivar las compras en los mercados municipales con las visitas de Papá Noel y elfos los días 20, 22, 23 y 24 de diciembre, en los cuatro mercados (Central, Babel, Benalúa y Carolina).

Además, está prevista la visita de las carteras reales el 3 y 5 de enero en todos los mercados "para que los más pequeños lleven las cartas y sus deseos". Todas estas actividades serán de 11.00 a 13.00 horas.

NUEVOS ASEOS DEL MERCADO CENTRAL

Por otro lado, el Ayuntamiento ha informado que el Mercado Central estrena este miércoles nuevos aseos tras finalizar las obras de reforma y acondicionamiento en los últimos meses del año, que incluyen la creación de un nuevo aseo accesible para personas de movilidad reducida en la planta del sótano y mejoran los existentes con la sustitución de las cisternas y las puertas, así como la renovación de la red de abastecimiento de agua potable para ejecutar una actualización integral de estas infraestructuras.