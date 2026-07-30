Mescalina homenajeará en Roig Arena a Radio Futura, El Último de la Fila y Héroes del Silencio

Los Mescalina homenajearán en Roig Arena a Radio Futura, El Último de la Fila y Héroes del Silencio - ROIG ARENA

VALÈNCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los valencianos Mescalina llegarán a la sala Auditorio Roig Arena de València el 5 de junio de 2027 con 80sEnEspañol, un espectáculo que rendirá homenaje a tres de las bandas que marcaron una generación y definieron la evolución del rock en español entre los años 80 y 90: Radio Futura, El Último de la Fila y Héroes del Silencio.

Con una cuidada producción de tres horas de duración, el show se articulará en tres bloques temáticos, cada uno dedicado al repertorio y universo sonoro de una de estas formaciones icónicas, detalla el recinto multiusos.

Un viaje musical que recuperará algunos de los temas más emblemáticos del rock español y que invitará al público a revivir la esencia de una época que dejó una profunda huella tanto en España como en Latinoamérica.

Las entradas para este concierto de Mescalina ya están a la venta en la web www.roigarena.com