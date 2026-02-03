Metrovacesa advierte que la vivienda en Valencia está en un ciclo de "tensión" aunque "sin señales de burbuja"

Obras de vivienda en Patraix, en València - METROVACESA

La promotora Metrovacesa ha afirmado que el mercado inmobiliario en Valencia "entra en una nueva fase del ciclo inmobiliario" y, "tras varios años de fuerte expansión demográfica y urbana, el desequilibrio entre el número de hogares y la vivienda nueva comienza a tensionar el mercado". No obstante, ha señalado que no hay "señales de burbuja".

La compañía ha publicado un nuevo análisis del mercado residencial en el marco de su iniciativa Metrovacesa R3search, en el que se expone que "este desfase estructural entre oferta y demanda está empujando los precios al alza y deteriorando la accesibilidad residencial, especialmente para nuevos compradores", ha explicado en un comunicado.

Según Metrovacesa, a pesar de ello, "el mercado sigue mostrando un comportamiento sólido desde el punto de vista financiero, sin señales de apalancamiento excesivo ni sobrecalentamiento en la concesión de hipotecas".

Valencia ha superado los 1,11 millones de hogares tras sumar 12.000 nuevas familias en el último año. Este avance se apoya en un saldo migratorio muy elevado, con 58.744 nuevos residentes, casi un 20% por encima de su media reciente.

Desde 2021, la provincia ha ganado más de 195.000 nuevos residentes, en su mayoría internacionales, aunque también con cierta recuperación de los flujos nacionales

"Este dinamismo consolida a Valencia como uno de los principales polos de atracción del arco mediterráneo. A diferencia de otros mercados más maduros, Valencia mantiene una expansión sostenida, impulsada por factores estructurales como la actividad económica, la consolidación urbana o la llegada de nuevos residentes que buscan vivienda habitual", ha indicado la promotora.

"FACTORES ESTRUCTURALES MÁS QUE FINANCIEROS"

Metrovacesa ha afirmado que "la situación del mercado valenciano responde a factores estructurales y demográficos, más que financieros". Por ello, ha señalado que "a medio plazo, el reto pasa por reforzar los mecanismos que permitan transformar la fuerte demanda potencial en oferta efectiva de vivienda".

Por ello, ha reclamado "mayor suelo disponible, promoción ágil y una visión metropolitana capaz de absorber el crecimiento sin comprometer la accesibilidad ni el equilibrio territorial.

LA OFERTA NO LOGRA ACOMPASAR LA CREACIÓN DE HOGARES

El análisis de Metrovacesa R3search identifica la oferta de vivienda como el "principal cuello de botella" del mercado valenciano. En los últimos doce meses se han concedido 6.600 visados de obra nueva, una cifra que representa un "repunte significativo respecto a la media reciente, pero que sigue siendo claramente insuficiente para absorber el volumen de nuevos hogares creados en el mismo periodo".

En el acumulado de los últimos cuatro años, la provincia ha formado 46.797 hogares más de los que se han iniciado en obra nueva, "ampliando un déficit estructural que no responde a una parálisis de oferta, sino a la velocidad del crecimiento demográfico", ha señalado la promotora.

"Este desajuste explica buena parte de la presión que comienza a trasladarse al mercado, a medida que la demanda residencial avanza a un ritmo muy superior al de la capacidad productiva", ha advertido.

De acuerdo con Metrovacesa, "este desajuste confirma que Valencia entra en una fase donde el crecimiento de la demanda, sostenido por una presión migratoria muy elevada, supera la capacidad del sistema de generar vivienda a su mismo ritmo, a pesar de la oferta nueva y existente".

PRECIOS AL ALZA Y UN MERCADO ACTIVO

El precio medio de la vivienda en la provincia de Valencia se sitúa en 2.418 euros/m2, con un crecimiento interanual del 17,3% y una subida acumulada del 55 % desde 2019, ha explicado. La brecha entre la evolución de los precios y la renta de los hogares alcanza los diez puntos, "reflejando un deterioro progresivo de la accesibilidad, especialmente para nuevos compradores y hogares de renta media".

Pese a ello, "el comportamiento del mercado no presenta señales de sobrecalentamiento financiero", ha afirmado Metrovacesa. La compañía ha destacado que en los últimos doce meses se han registrado más de 41.500 compraventas, con un claro predominio de la vivienda de segunda mano, que concentra el 83,5% de las operaciones. Las hipotecas han crecido un 14,8 %, hasta 28.600 operaciones, de modo que el 69% de las compraventas se financian, "en línea con la media nacional y bajo criterios de prudencia".

Además, ha incidido en que "Valencia presenta uno de los porcentajes más bajos de vivienda secundaria entre las grandes provincias tensionadas del Mediterráneo, con solo el 25,8% del parque destinado a este uso".

Para la promotora, "este dato refuerza la idea de que la presión actual responde mayoritariamente a una demanda residencial habitual y no a fenómenos especulativos o inversores", ha afirmado.