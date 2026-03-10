Metrovalencia ofrecerá 7 días de servicio ininterrumpido en Fallas con la previsión de alcanzar 3 millones de viajeros

Falleras en Metrovalencia - METROVALENCIA

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia ofrecerá siete días de servicio ininterrumpido a partir de este viernes 13 y hasta la madrugada del 20 de marzo, tras la Cremà de Fallas, lo que supondrá 168 horas seguidas de metro y tranvía, dentro del dispositivo especial durante los principales días de afluencia a las fiestas josefinas. Prevé alcanzar tres millones de viajeros en esos siete días, hasta 4,2 millones sumando las jornadas previas.

Además, Metrobús ofrece durante el próximo fin de semana servicio nocturno y a partir del lunes 16 activa un refuerzo de líneas de los cuatro corredores metropolitanos que llegan hasta la ciudad de València, también con motivo de Fallas.

"Se trata de un esfuerzo histórico. Por primera vez a lo largo de su historia, Metrovalencia y Metrobús circularán siete días de manera consecutiva en todas sus líneas de metro y tranvía. Este servicio se ofrece una vez concluida la reconstrucción de las instalaciones e infraestructuras afectadas por la dana", ha explicado el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, en la presentación del dispositivo junto a los gerentes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), Alfonso Novo, y de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), José Antonio Moreno.

Desde Metrovalencia se han programado 13.387 circulaciones, entre el servicio ordinario y el especial, que permiten ofrecer más de 5,8 millones de plazas y que recorrerán en su conjunto 198.896 kilómetros, lo que equivaldría a "cinco vueltas al mundo".

"La previsión de viajeros en estas siete jornadas es de tres millones de desplazamientos, lo que obliga a poner en circulación la práctica totalidad de metros y tranvías disponibles y contar con un gran dispositivo en las áreas de atención al cliente, circulación, mantenimiento, limpieza y seguridad", ha explicado el titular de Infraestructuras.

Con este dispositivo se pretende mejorar la frecuencia de paso en los picos de afluencia de Fallas como las 'mascletaes', los castillos de fuegos artificiales o la Ofrenda, al tiempo que se prolonga el servicio durante las noches de esos siete días.

CIERRE DE XÀTIVA, COLÓN Y DEL NUEVO PASO PEATONAL EN LAS MASCLETAES

Al igual que los últimos años, como medida para evitar aglomeraciones, las estaciones de metro de Xàtiva y Colón permanecerán cerradas al público durante el disparo de 'mascletaes' del 14 al 19 de marzo de 12.30 a 14.30 horas, siguiendo las recomendaciones de Subdelegación de Gobierno. Se recomienda utilizar esos días las estaciones alternativas de Alameda, Plaça Espanya y Àngel Guimerà, y seguir en todo momento las indicaciones de megafonía, teleindicadores y del personal.

Este año, a este cierre de estaciones se sumará el del nuevo paso peatonal entre las estaciones de Xàtiva y Alacant, que une las líneas 3, 5 y 9 de metro con la 10 de tranvía, de 12.20 a 14.30 horas durante las mismas fechas. Los días 17 y 18, debido a los fuegos artificiales, el pasillo también permanecerá cerrado de 22 a 2 horas.

Del 13 al 19 de marzo no estará permitido el transporte de bicicletas ni patinetes en toda la red; se recomienda que las sillas infantiles se plieguen dentro de las instalaciones y está prohibido transportar o disparar material pirotécnico, fumar, consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes, así como acceder con globos para evitar posibles contactos con la catenaria.

En materia de seguridad se realizará el "mayor esfuerzo" por parte de Metrovalencia en Fallas, ya que se destinarán 1.390 vigilantes de seguridad junto a los 1.025 que realizarán servicio regular desde el día 13 hasta la madrugada del 20, lo que supondrá un total de 2.415 efectivos. Estas contrataciones extraordinarias permitirán alcanzar una media de 345 vigilantes al día. FGV ha contratado de forma temporal a 123 agentes de estaciones, 78 para el metro y 45 para el tranvía, de sus bolsas de trabajo para ayudar a la habitual plantilla de trabajadores de la empresa pública.

Para cualquier consulta, los clientes pueden acudir, personalmente, a los Espais del Client de Colón, Xàtiva y Alacant, al Centro de Atención al Cliente de Benimaclet o a los Punt del Client de Empalme, Àngel Guimerà y Mislata, además de obtener información en la web, la 'app' y el teléfono de Metrovalencia.

En cuanto al ahorro energético, los cálculos de FGV indican que el refuerzo del metro supondrá evitar 1,3 millones de desplazamientos de vehículos privados en València y el área metropolitana, así como evitar 1.192 toneladas de CO2 a la atmósfera y ahorrar más de 430.000 litros de combustible.

METROBÚS

Por su parte, el dispositivo de Metrobús para estos días se complementa y coordina con el de Metrovalencia para ofrecer un servicio más eficiente. Habrá un incremento diurno de frecuencias para facilitar los desplazamientos entre València y Sagunt, Paterna, Llíria, Xirivella, Alaquàs, Albal, Aldaia o Torrent al sumar expediciones a las líneas 114a, 115, 140, 145a, 160, 161a, 170, 161c, 164, 180.

Durante el próximo fin de semana, Metrobús prestará los servicios nocturnos habituales, tras lo que a partir del lunes 16 activará un dispositivo especial en la zona norte (117N y 118N), noroeste (134AN, 135N, 145N), oeste (150N, 161N) y sur (182N). La 150N también dará servicio la noche del 16. Las líneas nocturnas habituales que dan servicio a municipios con parada de Metrovalencia quedarán desactivadas.

La Fallas 2026 se afrontan con la flota de Metrobús renovada, al pasar de 116 a 192 vehículos, en su mayoría eléctricos. Se puede consultar toda la información de los autobuses en la aplicación móvil Met Go Valencia.

HUELGA

Por otro lado, al conseller se le ha preguntado durante la rueda de prensa por la huelga convocada por el sindicato ferroviario Semaf en Metrovalencia y el TRAM d'Alacant durante los días principales de la semana fallera.

En Metrovalencia la huelga está convocada los días 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 y 26 de marzo. Del 14 al 19, las horas de la protesta están fijadas desde las 0.00 a las 2.00 o 2.30, entre las 11.11 a 15.15/16.30 y de 20.00/21.30 a 22.30/23.59 horas, según los días, con excepción del 13 (11.00 a 15.00 y de 21.00 a 23.59) y el 24 y 26 (de 6.00 a 9.30; de 12/12.30 a 16/16.30) y de 20/20.30 a 22.30/23.00 horas).

Mus ha explicado que se han previsto servicios mínimos del 75% durante todas las fallas y del 80% en los días centrales, "a expensas del seguimiento" de los paros. "Lógicamente, vamos a respetar el derecho a huelga", ha subrayado, y ha garantizado que se trabajará para "en la medida de lo posible" cumplir con los servicios mínimos que se dispongan.

Además, ha remarcado que la huelga está convocada "por un sindicato a nivel nacional", con lo que "no es propia de Metrovalencia", que cuenta con "un único representante en València y dos en Alicante".