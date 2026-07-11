Unos mil transportistas recorren València en honor a San Cristóbal: "Es una forma muy honrada de ganarse la vida"

Celebración de San Cristóbal - FVET

VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miles de transportistas de la provincia de Valencia y cerca de 350 cabezas tractoras han recorrido un año más las calles de València para celebrar la festividad del patrón de los conductores, San Cristóbal, y han subrayado que es "una forma muy divertida y muy honrada de ganarse la vida". Los transportistas han participado en una procesión que organiza de manera anual la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET). En esta ocasión, han asistido también la fallera mayor de València, Carmen Prades y su corte de honor.

En estos términos se ha expresado, en declaraciones a los medios, el presidente de la FVET, Carlos Prades, minutos después de que la comitiva de San Cristóbal, tras la bajada del santo, haya realizado la primera parada de su recorrido en el Ayuntamiento de la ciudad, donde han sido recibidos por el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell; y la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil.

Como es tradición, después de la bajada del santo, los vehículos han visitado algunos de los puntos "más emblemáticos" de la ciudad, como la sede de la Policía Local, además de la casa consistorial, antes de poner punto y final al recorrido en los Tinglados de la Marina, en los que se ha celebrado el habitual encuentro lúdico entre los transportistas y sus familias. Allí mismo, los ha recibido el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Preguntado sobre cómo invitar a los jóvenes a dedicarse en este sector, Prades ha replicado: "Decirles, 'mirad qué bien nos lo pasamos', 'mirad qué ambiente tan bueno este que veis aquí'. Es un día de fiesta, pero también lo sabemos hacer trabajando. Yo creo que somos un poco desconocidos para la gente joven y es uno de los esfuerzos que intentamos hacer, que nos conozcan más y que vean que es una forma muy divertida y muy honrada de ganarse la vida".

El presidente además ha hecho hincapié en que el sector "está ahí, como siempre, sobre ruedas y aguantando", a pesar de "todas las dificultades", como la falta de combustible. "Estamos ahí, sobrellevándolo muy bien. Hoy el mensaje es de pasarlo bien", ha insistido.

"Somos transportistas. Un sector esencial. De nuestro trabajo depende el buen funcionamiento de la economía y el bienestar de las personas", ha señalado Prades, quien ha recordado que el transporte por carretera hace posible que los productos de primera necesidad lleguen a hospitales, colegios, comercios y hogares.

A la procesión han asistido unas 350 cabezas tractoras. Una de ellas --100% eléctrica y con el espolín del traje de fallera-- ha portado a la fallera mayor de València de 2026, Carmen Prades, la hija del presidente de la FVET, también presente en la celebración, junto a su corte honor. "Un detalle de uno de los fabricantes", ha manifestado su padre.

SECTOR "IMPRESCINDIBLE"

En la cabalgata también ha participado, por primera vez en su historia, la fallera mayor de València, quien ha puesto en valor la profesión de los transportistas, "un sector imprescindible". "Estar aquí como fallera mayor de València, darle más visibilidad y estar con mis chicas --la corte de honor-- es la ecuación perfecta", ha asegurado.

La fallera mayor ha lanzado un mensaje a los jóvenes: "Es un sector imprescindible. Simplemente tienen que salir a la calle y ver la cantidad de cosas que tenemos en el día a día gracias al transporte: supermercados, tiendas de ropa, pedidos que nos lleven un paquete al día siguiente, por ejemplo".

"Eso --ha continuado-- tiene un trabajo detrás de gente que está 24 horas trabajando, que duerme fuera de casa. Así que la gente joven tiene que estar en uno de los sectores más importantes del día a día".

INSIGNIAS DE ORO DE SAN CRISTÓBAL 2026

Durante la jornada, FVET ha hecho entrega de las Insignias de Oro de San Cristóbal 2026 a Marisa Gallego, de Raminatrans; Miguel Ángel Calero, de Grupo Torres; José Antonio Arellano, de Abant Servicios Logísticos; y Carmen Prades, Fallera Mayor de València, de Grupo Torres.

La solidaridad ha vuelto a ocupar un lugar central en la festividad. Como es tradición, FVET ha impulsado una recaudación benéfica en favor de la Asociación Valenciana de Casa Caridad, entidad dedicada a atender a personas en situación de sinhogarismo y exclusión social. La Federación ha subrayado que este compromiso refleja la implicación social de las empresas y profesionales del transporte valenciano, que cada año participan en esta acción benéfica en el marco de la celebración de su patrón.

La comitiva ha sido recibida por el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell; y la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, en la primera parada de su recorrido en el Ayuntamiento de la ciudad.

Carbonell, en declaraciones a los medios, ha apuntado que es un sector económico "fundamental que permite el desarrollo económico y social de toda la sociedad", porque "sin transporte no hay mercancía que llegue a los negocios". "Para nosotros, es fundamental estar aquí apoyándoles en un día como hoy" ha añadido.

Y por su parte, Mónica Gil, también ante los periodistas, ha comentado que San Cristóbal es una fecha "muy especial para todos los valencianos", ya que celebra el patrón de los transportistas, "una profesión importantísima hoy en día, como siempre lo ha sido, y que hay que cuidar". "Y aquí estamos para celebrarlo y para recibirnos", ha aseverado.

CASTELLÓ DE LA PLANA

El primer teniente de alcalde, Sergio Toledo, y la concejala de Fiestas, Noelia Selma, además de otros concejales de gobierno municipal del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, han asistido esta mañana en la Concatedral de Santa María a la misa en honor a San Cristóbal. Una celebración que ha estado presidida por las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, acompañadas por las Damas de la Ciudad y el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos, así como otros representantes festivos como las comisiones 'gaiateras' de la ciudad.

Tras la eucaristía, ha tenido lugar el volteo de campanas de la torre campanario del Fadrí para anunciar esta fiesta del que es uno de los santos patronos de la ciudad de Castelló, culminado con un gran remate pirotécnico. Así, han sido cientos las personas que con sus turismos y otro tipo de vehículos han pasado a ser bendecidos y han podido recoger su cintas de manos de las Reinas de las Fiestas.

Noelia Selma ha apuntado que "en total se han repartido 1.500 cintas conmemorativas a las personas que se han acercado hasta la calle Mayor conduciendo sus vehículos". Se trata, ha dicho, de un acto "muy especial" y que cumple con una tradición que "muchos vecinos y vecinas de Castelló siguen año tras año".

La edil ha subrayado también que "esta es una de las celebraciones más especiales del calendario y que recogen la esencia del Castellón más tradicional y auténtico". Y ha agradecido "la colaboración de todas las personas que trabajan de manera altruista para hacer posible celebraciones como esta de San Cristóbal, que hacen de Castelló una ciudad que no olvida sus raíces y de dónde provienen sus tradiciones más queridas, compartiéndolas con el resto de nuestros vecinos y vecinas".