Miquel Navarro y Andrés Rábago 'El Roto' invitan a la reflexión en la Lonja del Pescado - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Miquel Navarro y Andrés Rábago 'El Roto' en su faceta de pintor invitan a la reflexión con sus dos exposiciones en la Lonja del Pescado que se podrán disfrutar hasta el próximo mes de noviembre.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali ha señalado que "es un auténtico lujo contar con estas exposiciones de gran calidad que junto con los Diálogos Trazados de Manuel Galdón y Xavier Monsalvatge completan una oferta muy interesante este verano en la Lonja del Pescado para que la disfruten alicantinos y visitantes".

A la inauguración, junto a la concejala de Cultura, han asistido la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, el director del Consorci de Museus de la Comunidad Valenciana, Nicolás Bugeda, y el presidente de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón, tal como ha informado el consistorio en un comunicado.

Miquel Navarro (Mislata, 1945) desarrolla una obra centrada en la ciudad entendida como estructura simbólica, material y temporal. La exposición 'La ciudad de las torres', concebida como una instalación, reúne un conjunto de esculturas que condensan los ejes fundamentales de su práctica, la verticalidad como forma persistente del pensamiento urbano, la materia como registro del tiempo y la ciudad como organismo vivo atravesado por tensiones.

Más que objetos aislados, los elementos se articulan como un sistema de relaciones que sugiere recorridos, pausas y zonas de concentración, invitando al espectador a una experiencia espacial y reflexiva.

Miquel Navarro fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1986, y su obra forma parte de destacadas colecciones nacionales e internacionales, entre ellas las del Museo Reina Sofía, el Centre Pompidou o el Museo Guggenheim.

Por su parte, Andrés Rábago propone recorrer ese museo interior donde dialogan pasado y presente. En él, Rábago no imita a sus maestros, sino que los reactiva para pensar nuestro tiempo.

En 'Museo Imaginario', Rábago atraviesa la historia de la pintura desde el Quattrocento hasta la modernidad desde Piero della Francesca a Edward Hopper.

Rábago (Madrid, 1947) ha desarrollado una trayectoria singular bajo tres identidades: OPS, El Roto y su propio nombre para la pintura. Como dibujante satírico, activo desde finales de los años sesenta y durante décadas en la prensa española, ha ejercido una crítica incisiva del poder y las contradicciones sociales. Como pintor, en cambio, despliega un ámbito más silencioso y contemplativo, donde el color plano, la luz y la composición geométrica generan escenas suspendidas, a menudo deshabitadas o protagonizadas por figuras aisladas.