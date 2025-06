El Miteco destaca "en fechas próximas" saldrá adelante el proyecto de encauzamiento del barranco de La Saleta

La Generalitat advierte de que estará vigilante de que se ejecuten las obras contra la dana: "No permitiremos ni un día de retraso"

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha destacado este jueves que "las dudas" del Ayuntamiento de València sobre el encauzamiento del barranco de La Saleta están "prácticamente resueltas" tras las reuniones mantenidas entre los equipos técnicos, por lo que ha confiado en que "en fechas próximas" saldrá el proyecto.

Morán se ha manifestado en estos términos antes de presentar a alcaldes y asociaciones de víctimas de la dana el 'Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado en la Comunitat Valenciana', en un acto celebrado en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El plan contempla una dotación inicial de 530 millones de euros. De ellos, para la adaptación y mejora de proyectos maduros son 192 millones, cuyas obras se licitarán antes de final de 2025 para comenzar el próximo ejercicio. El proyecto incluye 90 millones para el desvío de las aguas del Barranco de La Saleta a su paso por Aldaia y conexión con vía verde, a través de los flujos desbordados del barranco al nuevo cauce del Turia, para mejorar su capacidad y funcionamiento. Los otros 42 millones serán para cinco actuaciones de protección frente a inundaciones en el tramo bajo del río Júcar.

Además, se reservan 335 millones para nuevos proyectos no previstos con anterioridad y otros adaptados con importantes cambios ante los escenarios climáticos ofrecidos por la dana que se quieren licitar este año para que puedan esta definidos durante el año 2026.

Morán se ha referido al respecto a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de València al encauzamiento del barraco de La Saleta al entender que rebajaría la protección del nuevo cauce del Turia y al respecto ha apuntado: "Se ha trabajado con los equipos técnicos del del Ayuntamiento de València y me atrevería anticipar que, en estos momentos, están las dudas que se planteaban y yo creo que tenemos un proyecto que razonablemente puede salir adelante en fechas próximas".

En ese sentido, ha apuntado que la intención del Ministerio "desde el principio es no caer en la dinámica de situaciones de pasado, donde los proyectos que se redactaban como consecuencia de la incapacidad de llegar a acuerdos se quedaban sencillamente sin ejecutar".

"Creemos que eso no sería responsable hacia el futuro y no sería justo para con los ciudadanos que han sufrido hasta los límites que han sufrido", ha apuntado. Por ello, ha recalcado que "desde el principio" se apeló al conjunto de las administraciones para "poder colaborar para que estos proyectos no encallasen una vez más en el calendario".

NO CONSENTIRÁN RETRASOS

Por su parte, el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, ha señalado que muchas de las obras recogidas en el plan "se deberían de haber hecho hace mucho tiempo y que todavía no se han efectuado" y ha advertido de la Generalitat estarán vigilantes y "no se va a consentir ni un solo día de retraso".

Asimismo, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, ha señalado, ante el proyecto de encauzamiento de La Saleta, que están "esperazandos, siendo prudentes" porque "llevamos muchos años" de espera de estas obras y ha pedido que se ejecuten lo antes posible.