Mompó defiende el plan de autónomos del PP frente "al abandono" de Sánchez: "Son un motor económico"

Reunión del PP de Valencia con autónomos

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente Partido Popular de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha defendido este jueves el plan de autónomos del Partido Popular frente "al abandono" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, a su juicio, "los trata como una fuente de recaudación", pero, para Mompó, "son uno de los principales motores económicos".

En estos términos se ha manifestado Mompó, quien ha celebrado este jueves una jornada de trabajo sobre autónomos para profundizar en sus inquietudes y necesidades, y tratar de darles respuesta, especialmente en los municipios dañados por la riada, ha informado el PP provincial de Valencia en un comunicado.

En primer lugar, se ha mantenido una reunión de representantes del partido con los de los sectores económicos valencianos en la que se les han expuesto las principales propuestas del plan del PP para los trabajadores por cuenta propia.

Entre estas medidas, destaca la exención del IVA para quienes facturan menos de 85.000 euros, tarifa cero para nuevos autónomos, reducción drástica de las declaraciones anuales y un año sin cotizaciones para el primer trabajador contratado. Además, el plan recoge la exención de cotizaciones en bajas por enfermedad grave, facilidades para continuar trabajando después de la edad de jubilación, dos años sin cuotas después de la maternidad o paternidad y la equiparación real de los derechos de lactancia.

Para el presidente del PP de la provincia de Valencia, "es un plan nacional ambicioso para respetar y proteger a los autónomos frente a un Gobierno que ha decidido convertir al autónomo en su principal fuente de recaudación, mientras blanquea la incompetencia y la corrupción". "En la España de Pedro Sánchez, los autónomos viven con más miedo a Hacienda que los corruptos a la justicia", ha asegurado.

Del mismo modo, ha criticado que "muchos autónomos afectados por la dana siguen sin haber cobrado las ayudas que prometió el Gobierno de España". "La propaganda es la mejor herramienta de la izquierda, pero la ayuda real nunca llega. Una vez más, desidia y falta de responsabilidad", ha lamentado.

Frente a ello, el líder provincial ha remarcado que "el PP estará siempre del lado de quienes madrugan, arriesgan su patrimonio y levantan cada día la persiana porque son uno de los principales motores económicos y defenderlos es defender España". Así lo demuestran las cifras, ha dicho Mompó: "La provincia de Valencia lidera el crecimiento anual de nuevas afiliaciones de autónomos en 2025 tanto en valor absoluto (7.249) como porcentual (3,8%), triplicando el porcentaje de incremento nacional".

"PROPUESTAS REALISTAS"

Por su parte, la secretaria general del PP provincial, Reme Mazzolari, ha explicado que "se trata de trabajar conjuntamente con los sectores económicos para elaborar propuestas realistas que de verdad permitan ser beneficiosas para los autónomos y que ayuden a crecer y generar riqueza en Valencia y en España".

Entre los principales problemas expuestos por los representantes de los autónomos está, según han señalado, la falta de relevo generacional, la necesidad de protegerlos respecto a los alquileres, el derecho a paro digno, la carga añadida del programa VeriFactu, poca ayuda y alta carga impositiva. Por eso, piden "una legislación totalmente nueva y una ley exclusiva que no ponga obstáculos, al tiempo que tildan de fracaso el Kit Digital" y solicitan que la utilización de Fondos Europeos "se debería de destinar a un programa de digitalización que funcione".

El alcalde de Alfafar (Alfafar), Juan Ramón Adsuara, ha sido el encargado de dar la bienvenida al encuentro agradeciendo que la jornada se haya celebrado en este municipio de l'Horta Sud y en un edificio que se salvó de la riada "con el objetivo de ayudar a un tejido como los autónomos que tanto sufrió" en la catástrofe del 29 de octubre de 2024.

En este sentido, la diputada nacional del PP por Valencia, Belén Hoyo, ha subrayado que "nuestra implicación tiene que ser todavía mayor en la provincia de Valencia porque a las trabas burocráticas e impuestos, hay que añadir las consecuencias de la dana".

Así, la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Maribel Sáez, ha reivindicado el trabajo de la Generalitat tras la catástrofe: "Hemos estado al lado de los autónomos. Hemos invertido más de 50 millones para ayudar a nuestros comercios afectados. En total entre el directo y el indirecto, el comercio representa el 25% del PIB de la Comunitat Valenciana. Hay 73.000 empresas que se dedican al comercio y 450.000 personas".

Además, la secretaria ejecutiva de Economía, Pymes y Autónomos de la Vicesecretaría Sectorial del PP, Alma Alfonso, ha hecho hincapié en la reducción burocrática: "Lo que queremos es simplificar las cosas. El autónomo solo quiere más protección para emprender, más derechos y más confianza".

Tras la reunión a la que han asistido también los diputados nacionales del PP por Valencia Fernando de Rosa, Cristina Moreno, Esperanza Reynal y Evarist Aznar, y representantes de, entre otros, Concoval, Fecova, AVA-Asaja, Avemcop, Cepeval y la CEV, los asistentes han visitado comercios afectados por la dana en Alfafar y Massanassa.

La jornada ha concluido con una comida de trabajo con representantes locales y autónomos de Alfafar, Massanassa, Benetússer, Paiporta y Torrent, municipios dañados por la riada.