Mompó dice a la jueza de la dana que no tuvo información del barranco del Poyo "hasta la noche"

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha asegurado en su declaración como testigo ante la jueza que instruye la causa de la dana que hasta las 19.00 horas no pudo tener información del barranco del Poyo y, aludiendo a la conversación que mantuvieron aquel día la alcaldesa de Chiva y el diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, ha agregado que la información no pudo tenerla "hasta la noche", aunque sin concretar hora exacta.

Mompó está declarando este jueves desde las 09.35 horas ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. Según ha podido saber Europa Press, al responsable de la corporación provincial se le ha informado de que se han incorporado al procedimiento sus manifestaciones en el programa 'Salvados' de La Sexta.

Cuando se le ha interrogado por si se ratifica en sus manifestaciones, ha señalado que estuvo hablando "hora y cincuenta minutos y lo que se emitió es menos". Ha apostillado que es un programa "manipulado", en el sentido de que no se emitió todo.

Sobre la hora a la que tuvo información, ha aseverado que antes de las siete de la tarde no pudo tener datos sobre el Poyo, a pesar de que "el presentador --en referencia al conductor del espacio televisivo-- introduce la hora".

En el programa, 'Gonzo', el presentador de 'Salvados' le preguntó si, teniendo en cuenta lo que estaba pasando ya sobre las 18.00 h, nadie les avisó, a lo que el presidente provincial contestó: "Yo esa información sí que la tenía; la tenía porque había hablado con el diputado de Bomberos, Avelino Mascarell, que me dijo que le había llamado a la alcaldesa de Chiva, creo que me dijo sobre las cinco y algo de la tarde, un poco antes, (...) y que a la media hora ya le llamó, llorando, diciéndole que aquello era una debacle".

Mompó también ha relatado que fue Mascarell, con quien estuvo por la mañana y había quedado a comer, quien le advirtió para no ir a Utiel porque estaba lloviendo mucho y los técnicos estaban en Emergencias, por eso se desplazó a la sede del 112 en l'Eliana.

Asimismo, ha apuntado que, en el caso de la alcaldesa de Chiva, fue ese diputado con quien habló y cree que por la noche, de manera que esa información no pudo tenerla "hasta la noche", aunque sin concretar hora exacta.

LLAMADAS WHATSAPP CON MAZÓN

Sobre sus palabras en la entrevista acerca de que llegó a hablar con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el dirigente provincial ha hecho referencia a llamadas de Whatsapp. Por ejemplo, a las 17.45 le llama y no lo coge, y un minuto después le devuelve la llamada. Ha asegurado no recordar de lo que hablaron y le pasó el contacto del alcalde de Utiel.

Otra llamada fue de Mazón a las 18.25 y le vuelve a llamar a las 18.27, durante "unos veintipico segundos", sobre Cullera y "algo hablarían" de la emergencia --ha dicho-- y el diputado de Bomberos le manda el contacto del alcalde. "Entiendo que después le llamé para ver si había recibido el contacto", ha agregado.

Cuando la jueza le ha planteado que resulta difícil de creer que los funcionarios hablen del mensaje de alerta a móviles pasadas las seis y en la sala de Cecopi no se hiciera hasta las siete, Mompó ha aludido al subdirector general de Emergencias Jorge Suárez como la primera persona que lo mencionó. Ha precisado que en la sala "desde las once de la mañana hasta las siete de la tarde se hablo solo de Forata" y que no en la reunión no se estaba mirando la televisión.

En otro momento de su comparecencia ha señalado que sí sabía que en Utiel se estaban realizando rescates y que si no se habló en el Cecopi de la situación de l'Horta Sud hasta después de las 20:11 "es porque los técnicos no nos dijeron nada".

Acerca de cómo se encontraba Paiporta a las 19:00 horas y si la alcaldesa del municipio llamó a la exconsellera Salomé Pradas

--investigada en la causa--, ha manifestado que si a los técnicos no les preocuparon antes de esa situación, "pues no se habló".

Sobre la redacción del ES-Alert, que él propuso que se extendiera a las comarcas, ha afirmado que lo hacía Jorge Suárez "con gente de su equipo" y la preocupación era si se iba a alertar de más a la gente provocando un "efecto estampida". Ha recalcado que no se redactó en la sala y sobre la participación de la entonces consellera ha respondido que cree que no.

LOS AMIGOS SON DE SU PUEBLO

Vicent Mompó ha puntualizado que no tiene relación con los investigados --Salomé Pradas y el exnúmero 2 de Emergencias Emilio Argüeso-- y que con el 'president' de la Generalitat tiene buena relación, pero no son amigos, ya que sus amigos son de su pueblo.

Sobre el Cecopi también ha comentado que le sorprendió la poca participación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y ha repetido que antes del primer mensaje no se dio ninguna información que hiciese pensar lo que iba a pasar después.