Mompó "no sabe" si Mazón comparecerá en comisión dana del Congreso pero asegura que "actuará en consecuencia a su cargo"

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha señalado que "no sabe" si el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, comparecerá en la comisión de la dana del Congreso, pero ha asegurado que "actuará en consecuencia a su cargo".

Así se ha manifestado este sábado Mompó en declaraciones a los medios de comunicación en Náquera (Valencia), en el marco del comité y la junta directiva del PP provincial, al ser preguntado por el hecho de que el PP no pidiera la comparecencia de Mazón en la comisión de investigación de la dana en el Congreso.

Al respecto, Mompó ha recalcado que él no es "el que va a decir al presidente ni al partido lo que ha de hacer". Preguntado por si cree que Mazón debería comparecer, el líder del PP provincial ha apuntado que "imagina" que "si lo convocan a comparecer, comparecerá, y si no lo convocan, pues no comparecerá".

"No sé lo que van a hacer, pero entiendo que, como presidente que es, pues actuará en consecuencia a su cargo", ha subrayado Mompó.

Por otro lado, ha acusado al PSOE de "confundir lo que son las instituciones con el partido". "Para desgracia de españoles, pues es el Gobierno que tenemos", ha lamentado.