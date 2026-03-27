Mónica Naranjo actuará en octubre en la Marina Norte de València

Archivo - La artista Mónica Naranjo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mónica Naranjo ofrecerá un concierto el sábado 17 de octubre en la Marina Norte de València, dentro de su gira Greatest Hits Concerts 2026.

Tras el éxito de Greatest Hits Tour en 2025, regresa este año con un nuevo bloque de conciertos "muy especial". Durante el año pasado, además de recorrer México y Estados Unidos, la catalana actuó en seis ciudades españolas: Sevilla, Murcia, Málaga, València, Madrid y Barcelona, con entradas agotadas, superando las 60.000 localidades vendidas, detallan los organizadores de la gira.

En 2026 ha comenzado Greatest Hits Concerts, adaptado a otros espacios, lo que permitirá visitar ciudades en las que no estuvo el año anterior y ofrecer "una experiencia cercana, manteniendo la esencia y la fuerza del espectáculo".

Este proyecto nació como una celebración "por todo lo alto" de los 30 años de Mónica Naranjo sobre los escenarios: un show majestuoso que repasa los grandes hitos de su discografía, con banda, coristas y bailarines, un potente diseño de luces, un vestuario especialmente concebido para el espectáculo y un ritmo frenético.

La audiencia revive en directo las versiones originales de himnos como 'Desátame', 'Sobreviviré', 'Europa' o 'Pantera en libertad', junto a su último single, 'Por un like', y sorpresas muy celebradas como 'Chicas malas'.

En 2026, Greatest Hits vuelve para seguir creciendo, emocionando y conquistando nuevos escenarios, "reafirmando por qué Mónica Naranjo sigue siendo una de las voces más potentes y admiradas del panorama musical en español".

Las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes, 30 de marzo, a las 12 horas, en monicanaranjo.com y ticketvip.es.