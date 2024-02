Montes traslada a la directora del Imserso las reivindicaciones del sector para el Programa 2024-2025

VALÈNCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha trasladado a la nueva directora general del Imserso, María Teresa Sancho, las reivindicaciones del sector hotelero de la Comunitat Valenciana para el programa 2024-2025, un programa que considera necesario que sea sometido a una revisión porque las circunstancia que lo propiciaron hace 40 años han cambiado mucho.

Montes ha mantenido este jueves una reunión con la responsable del Imserso, donde también ha participado el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec), Fede Fuster.

La consellera ha calificado el encuentro como "positivo" y ha explicado que la directora general del Imserso se ha mostrado "prudente y receptiva a escuchar todas las opciones y propuestas de mejora" para este programa y también "a poder encontrar, dentro del Gobierno de España, una ubicación para este programa en un departamento que pueda gestionar mejor sus necesidades".

En este contexto, la titular de Turismo ha remarcado que el programa del Imserso "sigue prestando una labor muy importante para los mayores en el concepto de vejez activa y sociabilidad", aunque ha solicitado realizar una revisión, ya que "las circunstancias que dieron origen a este programa hace 40 años ahora han cambiado mucho, tanto desde el punto de vista del mayor como desde el punto de vista del sector turístico y hotelero".

Desde el Imserso han trasladado a la consellera que van a seguir trabajando en esta estrategia, aunque, según ha explicado Nuria Montes, "la vigencia del actual programa de ejecución y la decisión de si se va a ejecutar alguna prórroga o no, todavía no se ha determinado, ya que depende de muchas variables", como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado "porque influye de manera decisiva contar o no con una prórroga de presupuestos".

Además, Montes ha subrayado que la segunda de las variables "está en valorar las consecuencias que tendría, tanto para los usuarios como para el sector, adjudicar una prórroga a incremento cero, que es como estaba previsto, mientras que el IPC está muy por encima del 3 por ciento".

Para la titular de Turismo, "esto podría suponer un agujero más en la diferencia entre el coste de producción y el precio que viene soportando el sector turístico español que trabaja en el programa Imserso", por lo que ha reiterado el respaldo del Consell al sector turístico de la Comunitat Valenciana y ha asegurado que desde la Generalitat seguirán apoyando a los empresarios turísticos.