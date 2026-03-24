La monumental Novena de Mahler llega al Palau con la HR-Sinfonieorchester Frankfurt y Alain Altinoglu

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VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La HR-Sinfonieorchester Frankfurt regresa, este miércoles a las 19.30 horas, a la Sala Iturbi del Palau de la Música de València, en esta ocasión dirigida por el maestro francés de raíces armenias Alain Altinoglu, su titular que, además, debuta en el auditorio valenciano. En el programa figura la monumental Novena de Gustav Mahler.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado que "en estos días previos en la Semana Santa, esta sinfonía de Mahler conecta profundamente con una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la conciencia de la muerte, presentes de manera sobrecogedora a lo largo de toda la obra".

Llimerá ha añadido: "Disfrutaremos del sonido de la que está considerada una de las mejores orquestas mahlerianas de la actualidad, y del debut de Altinoglu, un director que colabora con las mejores formaciones internacionales y de quien destaca la crítica su versatilidad, presencia escénica y dominio del repertorio postromántico".

ANHELO DE VIVIR PACÍFICAMENTE

Mahler compuso su Novena sinfonía en su retiro de verano en las montañas del Tirol para rehacerse de la pérdida de su hija, muerta en 1907. Dos años después escribió esta partitura de la que Alban Berg afirmaba que el primer movimiento "es el mayor Mahler nunca compuesto", es la expresión de un tremendo amor por esta tierra, el anhelo de vivir pacíficamente y de disfrutar de la natura antes de que llegue la muerte.

Bruno Walter, quien dirigió el estreno póstumo de la obra el 1912, con la Filarmónica de Viena, describió el último movimiento como "una despedida pacífica; con la conclusión, las nubes se disuelven en el moratón del cielo".

Alain Altinoglu dirige regularmente orquestas tan distinguidas como las filarmónicas de Berlín, Viena, Múnich y Londres, la Real Orquesta Concertgebouw de Ámsterdam, las orquestas sinfónicas de Londres, Chicago y Boston las orquestas de Cleveland, Filadelfia, la Sinfónica Alemania de Berlín, la Tonhalle de Zúrich, así como todas las principales orquestas parisienses. También ha asumido la dirección artística del Festival Internacional de Colmar. Desde 2016 es director musical del Théâtre Royal de la Monnaie de Bruselas.

La Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt (hr-Sinfonieorchester Frankfurt), fundada en 1929 como una de las primeras orquestas sinfónicas de radio en Alemania, cuenta con 95 años de historia.

Es famosa por su excepcional sección de viento, sus potentes cuerdas y su dinámica cultura interpretativa. Es conocida por sus innovadoras grabaciones mundiales en primicia de las versiones originales de las sinfonías de Bruckner y la primera grabación digital completa de todas las sinfonías de Mahler.