Moraira (Alicante) tiene la calle más cara de la Comunitat Valenciana para comprar vivienda: piden 4,9 millones de media

ALICANTE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La calle Puerto Andraitx del municipio de Moraira (Alicante) es la más cara de toda la Comunitat Valenciana para comprar una vivienda. En ella, los propietarios piden una media de 4,96 millones de euros a quienes deseen adquirir alguno de sus inmuebles lujosos, según se desprende de un estudio de Idealista.

El portal inmobiliario ha explicado en un comunicado que el vial más exclusivo de España para comprar vivienda se encuentra en la Costa del Sol y abarca toda la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio de Benahavís (Málaga), con unos 12.366.846 euros.

La medalla de plata de esta clasificación es para la avenida Supermaresme, en el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llavaneres, con un precio medio de 9.063.833 euros. El tercer lugar lo ocupa el Camí des Salinar, en la localidad mallorquina de Andratx, con 8.909.375 euros.

El cuarto puesto nacional corresponde a otra calle mallorquina, la de Binicaubell, en Palma, con 8.848.571 euros de media, y en el quinto se sitúa de nuevo la Costa del Sol, concretamente la carretera A-397, en Benahavís, con 8.592.000 euros.

Sin salir del litoral malagueño, en el sexto puesto se sitúa la calle Vivaldi, con un precio medio de 7.681.750 euros, y en el séptimo la calle Albinoni, con 7.615.480 euros, ambas en la ciudad de Marbella.

En octavo lugar se sitúa Andratx, ya que las viviendas de la calle Congre cuentan con un precio medio de 7.106.071 euros. Finalmente, Marbella cierra la clasificación con la calle Wagner y sus 7.033.733 euros de media y la urbanización Cascada de Camoján, cuyas propiedades atesoran un precio medio de 6.870.131 euros.

El estudio realizado por Idealista se completa con las calles más exclusivas de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas. Además de las tres comunidades con calles en las diez primeras posiciones, otras seis autonomías tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros.

En concreto, estas son Canarias (6.471.111 euros), Comunidad de Madrid (5.458.278 euros), Comunitat Valenciana (4.960.000 euros), Galicia (1.742.786 euros), Euskadi (1.661.214 euros) y Cantabria (1.013.894 euros). La región "más económica" es Navarra, donde su calle más cara tiene un precio medio de 302.665 euros, seguida por Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).