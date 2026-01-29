Morant acusa a Feijóo de "mentir a los pensionistas" y dice que todas las subidas se han aprobado con el PP en contra

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado al Partido Popular y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de "mentir a los pensionistas" cuando dicen que les apoyan, al tiempo que ha lamentado que "todas las revalorizaciones de las pensiones que se han aprobado han sido con el voto negativo del PP".

Así lo ha aseverado la representante socialista en Chiva (Valencia) al ser preguntada por los medios por cómo piensa el Gobierno sacar adelante el decreto ómnibus con medidas de 'escudo social' contra el que han votado en contra PP, Vox y Junts.

La ministra ha dicho que no puede adelantar la fórmula que se adoptará próximamente y ha comentado que "entiende que el Gobierno planteará cuál es el mecanismo porque, desde luego, que la gente sepa que nosotros, el Gobierno de España, no va a dejar tirados a los pensionistas". "Pero tampoco va a dejar tirada a la gente que no puede pagar la luz y tampoco va a dejar tirada a la gente que tiene una amenaza de desahucio si decae esta medida. Nosotros no dejamos tirada a la gente", ha manifestado.

Morant ha censurado que "el Partido Popular y el señor Feijóo nos han mentido cada vez que han dicho que apoyan a los pensionistas". "Nos mienten, nos mintió en campaña electoral y yo creo que todo el mundo recordará en ese debate que tuvo con el presidente Pedro Sánchez en el que llegó a afirmar que el Partido Popular había votado a favor de la revalorización de las pensiones", ha incido.

En la misma línea, ha abundado en que "el Partido Popular siempre ha votado en contra, lo que pasa es que ha tenido la suerte de que otros han votado a favor y aún con su voto contrario han salido adelante".

Cuando se le ha hecho notar que Junts también ha votado en contra del decreto, Morant ha explicado que le habla al Partido Popular porque este mantiene que "es un partido de gobierno, que ha gobernado este país durante muchos años y que cada vez que se dirige a los pensionistas les miente porque les dice que apoya la revalorización de las pensiones, pero lo cierto es que todas las revalorizaciones de las pensiones que se han aprobado han sido con el voto negativo del Partido Popular".

Morant ha retado al Partido Popular a que "si de verdad quiere estar con los pensionistas, que lo haga y que lo demuestre".

Además, ha recordado que este real decreto no llevaba solo la revalorización de las pensiones, sino que es una iniciativa "absolutamente social". Por eso, se ha preguntado: "¿De qué está en contra la derecha de este país, el Partido Popular o el propio Junts? ¿Están en contra de la protección de las personas vulnerables y el escudo frente a la pobreza energética? ¿De verdad estamos hablando que el PP quiere dejar tiradas a aquellas personas que no pueden pagar por un tema de vulnerabilidad la energía de sus casas?".

Aquí ha señalado que cuando ella entró de alcaldesa de Gandia (Valencia) en el año 2015 "no había ninguna ley que protegiera a las personas vulnerables". "¿Tengo que recordar que la gente que perdía sus casas después de toda la vida pagando en muchos casos eran pensionistas? ¿Y los suicidios que se producían por estos desahucios?. ¿Tengo que recordar que fue un clamor social el que exigió de la administración pública que paralizaramos estos desahucios a las personas que sufren una mala situación y que pueden perder sus casas? Es que estamos hablando de eso".

DEFENSORA "A ULTRANZA" DE TODAS LAS MEDIDAS

Por tanto, se ha declarado defensora "a ultranza de todas las medidas que llevaba este real decreto". "Y me niego a esa tesis de que el Gobierno de España ha querido mezclar cosas y que hemos hecho chantaje. No, Perdone. Si usted se siente chantajeado, quizás es su conciencia, que le está advirtiendo de que votar en contra de los pensionistas, de las personas vulnerables que no pueden pagar la electricidad de sus casas, las personas que están protegidas por ley para no quedarse sin sus casas, va en contra de la humanidad de un país que ha decidido proteger a la ciudadanía frente a ellos, que cuando gobernaron lo que hicieron fue más paro y más personas que perdían sus casas".

Para la ministra, "aquí hay una contraposición de modelos: el modelo que defiende este Gobierno, el Partido Socialista, Sumar y la mayoría de las fuerzas parlamentarias, y un modelo de 'sálvese quien pueda'". "Nosotros invitamos a la reflexión a estos partidos políticos, porque actualmente todavía hay personas que necesitan la protección del sistema y en eso es en lo que está el Gobierno de España", ha zanjado.