Morant afirma que Llorca es "un presidente que no manda" y que le quedan meses para decirle "chao pescao"

La secretaria general del PSPV y candidata socialista a la Presidencia de la Generalitat, Diana Morant, en imagen de archivo. - Roberto Plaza/Europa Press

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que en el Debate de Política General que se celebra desde este lunes en Les Corts Valencianes se va a escuchar a "un presidente que no manda", Juanfran Pérez Llorca, al que ha augurado que "le quedan como máximo ocho meses" al frente del gobierno valenciano.

"O porque lo diga (Alberto Núñez) Feijóo o porque lo digamos los valencianos y las valencianas, al señor Pérez Llorca le quedan como máximo ocho meses para decirle esa frase tan bonita de la señora (Isabel Díaz) de 'chao pescao'".

En declaraciones a los medios antes del inicio de la sesión parlamentaria, la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha considerado que el discurso del 'popular' Pérez Llorca será "para agradar a Vox, que es quien verdaderamente manda en la Comunitat Valenciana". "Se le ha entregado absolutamente el gobierno a Vox", ha remarcado.

Además, ha manifestado que la confirmación del 'president' como próximo candidato del PP a la Generalitat está "a falta" del que el presidente nacional Alberto Núñez Feijóo, "decida en base a un dosier si Pérez Llorca va a seguir o no va a seguir como candidato a la presidencia". En este punto, ha planteado a Feijóo por qué si ellos creen que Llorca "no es un buen candidato para futuro", lo tenemos "de presidente ahora".

En todo caso, se ha mostrado convencida de que "este va a ser el último debate del señor Pérez Llorca". Y frente a eso, ha continuado, la líder de los socialistas valencianos ha aseverado que son "una alternativa de gobierno que está preparada". "Somos el único partido en la Comunitat Valenciana que está preparado para gobernar", ha proclamado sacando pecho de "un proyecto con muchísimas propuestas para lo que de verdad le importa a la gente".

Entre estas preocupaciones ciudadanas, ha citado "no poder pagarse una vivienda o la educación de sus hijos". "Eso es lo que de verdad importa y a eso es a lo que nosotros le vamos a poner toda la atención y vamos a recuperar la Generalitat Valenciana para las personas y para lo que importa a las personas y aquí estamos como alternativa a este Consell".

"EL PEOR GOBIERNO EN EL PEOR MOMENTO"

Morant ha agregado que el estado de la Comunitat Valenciana actualmente "se resume en que tenemos el peor gobierno en el peor momento para los valencianos y las valencianas".

"La Comunitat sufre retrocesos, recortes, parálisis y sobre todo sufre a un gobierno que pone en peligro la vida de las personas. Y no estoy hablando solamente de la época de (Carlos) Mazón y de la dana que acabó con 232 víctimas mortales. Estoy hablando de la nefasta gestión de las emergencias y también de que nuestros hospitales públicos por la tarde están cerrados. Y lo digo porque lo sé. Los hospitales están cerrados, no se hacen operaciones con la tarde y hay un mensaje muy claro: la enfermedad no espera la enfermedad no espera", ha esgrimido.

Por otra parte, ha advertido que "tampoco nos podemos permitir un Consell que trabaja para el 5% de los valencianos que cada vez son más ricos" y no para el 95% restante, en su opinión.

"Lo vemos con la comunidad educativa, que defienden a nuestros niños y a nuestras niñas de unos colegios que se caen a trozos y lo vemos también en nuestra gente joven y en la familia, cuyo principal es la vivienda y el Consell mira para otro lado y no está poniendo ninguna solución. Más bien al contrario, lo que está haciendo es que hace promoción de vivienda pública para repartírsela entre ellos, entre los jetas", ha zanjado.