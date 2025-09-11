Morant anuncia una subvención de 200.000 euros del Gobierno para "rescatar" a la AVL de los "recortes" del Consell

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

La cuantía crecerá hasta los 338.000 euros el próximo año, avanza la ministra

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado que su departamento llevará próximamente al Consejo de Ministros la aprobación de una subvención directa de 200.000 euros para "rescatar" a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), con el fin de que la entidad normativa pueda llevar a cabo su actividad para "proteger" al valenciano, ante los "recortes" impuestos por Vox al Consell liderado por Carlos Mazón.

Así lo ha dado a conocer este jueves en un desayuno informativo de Forum Europa en València, donde ha precisado que la citada subvención será de 200.000 euros para este año, "porque nos pilla ya en unas fechas complicadas para poder ejecutar", pero ha avanzado que crecerá hasta los 338.000 euros el próximo año, a partir del cual "se consolidará".

La también secretaria general del PSPV ha reivindicado que con esta decisión el Gobierno "entra a reconocer a la Acadèmia Valenciana de la Llengua y a fortalecerla", al tiempo que ha considerado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el PP "se equivocan haciendo de la lengua un elemento de enfrentamiento".

En esta línea, ha argumentado que alrededor del valenciano "no existe ideología", ya que lo hablan "personas de derechas y personas de izquierdas". "No existe ese conflicto entre los vecinos", ha recalcado.

De hecho, ha calificado de "estéril e interesado" el "conflicto" creado por el Consell con la lengua, al que ha acusado de "romper consensos que ya existían" y de "volver a enfrentar a los vecinos entre nosotros". "Ese recorte y ese ataque a la Acadèmia Valenciana de la Llengua es un ataque simbólico, pero también es un ataque financiero que puede lastrar su actividad", ha censurado.

También ha cargado contra "los defensores de pacotilla del valenciano, esos que en el Senado me prohíben hablar en valenciano, esos que en el Congreso votaron en contra de que se pudiera hablar en valenciano, esos que están en contra de que se hable el valenciano en Europa, esos que han sacado contenidos en valenciano de la radiotelevisión pública, esos que quieren que Alicante sea una ciudad castellanohablante".

"Esos defensores hipócritas del valenciano nos podrán dar muchas lecciones, pero nosotros vamos a combatir y a proteger la lengua con hechos. Así que, frente al maltrato y a los recortes de PP y Vox y frente a aquellos que quieren aprovechar esta oportunidad para blanquear al PP y a Vox y a su maltrato, estamos los socialistas, está el Gobierno de España para defender con hechos la lengua, la Acadèmia Valenciana de la Llengua", ha defendido.