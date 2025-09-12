Morant califica de "vergüenza" que el PP "intente iniciar el curso político en Benidorm como si no pasara nada"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 12 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha calificado este viernes de "vergüenza" el acto de apertura del nuevo curso político que celebrará hoy el PP en Benidorm "porque van a intentar iniciar el curso como si no pasara nada, van a estar escondidos de la zona de la dana y de las víctimas".

No obstante, considera que "la verdad y la política les va a atrapar, pues más allá del juicio en sede judicial por parte de la jueza, va a haber un jucio social, y socialmente este gobierno está más que terminado".

Morant se ha pronunciado así ante los medios de comunicación antes de comenzar el acto de apertura del curso en la Universitat Jaume I de Castelló al ser preguntada al respecto.

"La Comunitat Valenciana necesita salir de ese 29 de octubre en el que nos tienen atrapados ellos porque aún no hemos conocido lo que ocurrió, y para superar ese drama y cerrar el duelo necesitamos que toda esta gente inepta, irresponsable y negligente se vaya a su casa y se convoquen nuevas elecciones", ha insistido.

Morant ha pedido a los ciudadanos que no se frustren y no pierdan la esperanza. "Van a tratar de que normalicemos lo que no se puede normalizar, que es la indignidad política que representan, pero siempre hay una esperanza y una alternativa, y la alternativa, si la gente quiere, se puede conseguir", ha finalizado.