Morant cree que Zapatero fue "muy valiente, claro y taxativo" en su entrevista y lamenta el "escarnio público"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha afirmado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, fue "muy valiente" y "claro y taxativo" con "respuestas absolutamente contundentes" en su entrevista de este jueves en televisión. Además, ha denunciado que "se está produciendo un escarnio público" contra el que también fuera secretario general del PSOE y que se hagan acusaciones contra él sin "ninguna prueba".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en Elx (Alicante), un día después de la entrevista de Zapatero en TVE donde negó haber influido en el rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra, atribuyó las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho a un "regalo de cortesía personal", negando que tuviera intención de defraudar, y rechazó haber usado a sus hijas como testaferros. Esta era la primera entrevista concedida por el expresidente tras su imputación por el rescate a Plus Ultra y su posterior declaración en la Audiencia Nacional.

Cuestionada por si ve suficientes las explicaciones que dio Zapatero este jueves, Morant ha sostenido que, a su juicio, "fue muy valiente porque hay que entender que está sometido a un proceso judicial y, por tanto, también tiene que hacer caso a lo que le recomienda su defensa".

"Pero él fue claro y taxativo --ha aseverado--. Sus respuestas fueron absolutamente contundentes, negando muchas de las cosas que se le imputan y, además, diciendo que no hay prueba ninguna".

La titular de Ciencia ha pedido poner el foco en que Zapatero "no tiene que probar su inocencia", sino que "en todo caso, los que le acusan tienen que probar aquello de lo que le acusan". "Y hasta este momento no hay ninguna prueba sobre las múltiples acusaciones que ha recibido", ha subrayado.

Al respecto, ha señalado que "de repente" han aparecido "estas testimoniales" --en alusión a las declaraciones judiciales del empresario Julio Martínez en las que sostuvo que Zapatero lideró el proceso de rescate de la aerolínea-- que, en su opinión, "también son una estrategia de defensa de los otros acusados e involucrados". "Pero uno no puede decir cosas sin tampoco avalarlo y sostenerlo con pruebas", ha reiterado.

"TODO EL RESPETO AL PRESIDENTE ZAPATERO"

Por todo ello, Morant ha mostrado "todo el respeto al presidente Zapatero dentro de su defensa legítima en el proceso", al tiempo que ha lamentado que a "alguien que ha trabajado para que la democracia en España fuera real y para que se cumpliera el principio de presunción de inocencia" se le esté "juzgando desde una perspectiva moral". "Se está produciendo un escarnio público por las enormes filtraciones que se han producido desde sus conversaciones de WhatsApp, datos desde la salud de su familia... y eso no cabe", ha denunciado.

"Ahí hay dolor, y yo creo que los que nos dedicamos a la política tenemos que seguir defendiendo que en un estado de derecho, cuando todavía hay una parte de este juicio que es secreto, no se pueden tolerar esas filtraciones. Y en este país se ha condenado a un fiscal general sin pruebas por una filtración y, mientras tanto, hay otras personas que están sometidas a un juicio público por filtraciones que no deberían producirse y, desde luego, en mi opinión, deberían tener consecuencias", ha argumentado.