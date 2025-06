Morant defiende la postura de Sánchez en la OTAN frente los "aspavientos" de Trump y pregunta a Feijóo "con quién está"

VALÈNCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a los "aspavientos a los que nos tiene acostumbrado" el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha preguntado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "con quién está", si "con Trump o con los españoles", si "con Trump o con los servicios públicos" de nuestro país.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves, antes de participar en la inauguración del congreso de la Federación de Servicios Públicos de la UGT-PV, preguntada por las amenazas de Donald Trump a España con represalias comerciales por no comprometerse con el gasto militar del 5% del PIB en el marco de la cumbre de la OTAN en La Haya.

Ante esta situación, la ministra ha puesto en valor "la postura del presidente Sánchez, del Gobierno de España, de nuestro país", y ha recalcado que España ha "cumplido con el compromiso que teníamos con la Alianza Atlántica", aunque ha matizado que este no lo adquirió el Gobierno de Sánchez. "Pero hemos cumplido", ha valorado.

Como ejemplo de ello, ha asegurado que este mismo año España "va a cumplir con esa inversión del 2% en defensa" y que ha supuesto para el Ministerio de Ciencia, por ejemplo, "500 millones de euros más para el desarrollo de tecnologías que nos pueden hacer muchísimo más eficaces y garantizar la protección y la seguridad de la ciudadanía".

"Estamos hablando de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de comunicaciones cuánticas, en definitiva, de desarrollo tecnológico que nos va a venir muy bien también para esa Europa que quiere tener una autonomía estratégica en determinadas tecnologías", ha resaltado.

ESPAÑA NO VA A "SACRIFICAR SERVICIOS PÚBLICOS"

No obstante, ha advertido de que lo que el Gobierno de España no va a hacer es "sacrificar servicios públicos esenciales para nuestro país por alcanzar ese 5%" del gasto en defensa. "Lo que no se puede es acusarnos de una cosa y de la contraria a la vez", ha señalado.

Así, ha reivindicado que Pedro Sánchez "ha cumplido con el 2%", pero ha garantizado que "no va a comprometer la seguridad de los servicios públicos en nuestro país por llegar" a esa cifra, una postura a su juicio "contundente, clarísima y comprometida con la sociedad española". Dicho esto, ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo: "¿Está con Trump o con los españoles? ¿Está con Trump o con los servicios públicos españoles?".