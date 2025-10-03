Morant se disculpa por el tuit de Mascarell a la diputada Galcerán (PP): "Nuestras discuplas son sinceras"

Archivo - Imagen de archivo de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y líder del PSPV, Diana Morant - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha expresado este viernes sus disculpas por el mensaje del secretario de Organización de los socialistas valencianos, Vicent Mascarell, quien en su cuenta de X dijo a la diputada del PP en Les Corts Mar Galcerán, única parlamentaria en España con síndrome de down, que tenía la "mente sucia".

"Vicent Mascarell y yo misma pedimos disculpas; ya lo hicimos ayer y nuestras disculpas son sinceras. Si la diputada se ha sentido herida, le pedimos disculpas sinceras", ha trasladado a los medios de comunicación en una visita a Gandia (Valencia), al ser preguntada por este mensaje.

Fue el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, quien aludió este jueves al tuit en el pleno de Les Corts, en un momento de su intervención en el que criticaba la "deriva muy peligrosa" de los socialistas y censuraba la frase dirigida por el número dos del PSPV a la parlamentaria 'popular'.

La polémica surgió después de que Mascarell cuestionara la asistencia de Mazón en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre, al que reprochó que su "sola presencia ensucia el sentido del civismo"; la diputada replicó al dirigente socialista que tenía la "boca muy sucia"y este le contestó a su vez: "y tú la mente".

En un mensaje también en X, Mascarell pidió disculpas a "aquellas personas que se hayan visto ofendidas y especialmente" a Galcerán y también reclamó "que estas cosas no nos desvíen del camino", que es pedir la dimisión de Mazón, y acusó a los 'populares' de pretender "desviar el foco de lo importante, su negligente gestión, tergiversando la respuesta a un tuit".