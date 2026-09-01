Morant, sobre el escrito de Mazón: "Casi dos años después, siguen sin ser capaces de reconocer lo evidente"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante una entrevista para Europa Press, a 5 de agosto de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha afirmado, tras el escrito del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón a la jueza de Catarroja que concrete si existe abierta alguna línea de investigación o pendiente de apertura respecto de una eventual responsabilidad penal por acción suya, que, "casi dos años después, siguen sin ser capaces de reconocer lo evidente: llegaron tarde cuando más importaba".

Mazón ha presentado, a través de su representación legal, un escrito ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que concrete si existe abierta alguna línea de investigación o pendiente de apertura respecto de una eventual responsabilidad penal por acción suya "con expresión suficiente de su contenido fáctico" para conocer y proponer las pruebas de descargo que considere oportunas y, para el supuesto de no existir "ningún otro hecho, acción, indicio o línea de investigación", que se haga constar expresamente esa circunstancia.

La defensa de Mazón también considera que la pregunta que en este procedimiento debe hacer es si se puede afirmar "con el grado de certeza exigible en Derecho penal", que las víctimas --con concreción de cada persona fallecida-- no habrían perdido la vida en la dana si hubieran recibido "algunos minutos antes el mismo mensaje que fue enviado a las 20:11 horas recomendando evitar desplazamientos".

En un mensaje en 'X', Diana Morant ha aseverado que "una alerta a tiempo podría haber cambiado el destino de 231 personas". "Negar la realidad no devuelve a nadie, pero deja claro que hay quienes siguen sin querer asumir sus responsabilidades", ha zanjado.