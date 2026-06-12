Morant espera que Llorca "defienda a los valencianos" en su reunión con Arcadi España y no "la consigna de 'Génova'"

La ministra de Universidades, Ciencia e Innovación y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, tras una reunión con los sindicatos educativos de la Comunidad Valenciana, en la sede del PSPV-PSOE, a 12 de junio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha confiado en que el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, "haga de 'president' de la Generalitat" en su reunión el próximo lunes con el ministro de Hacienda, Arcadi España, y en ese encuentro "defienda los intereses de los valencianos y las valencianas en vez de defender la consigna de 'Génova'".

No obstante, en una comparecencia este viernes en la sede del PSPV en València, tras reunirse con representantes sindicales de la comunidad educativa, ha reconocido que lo ve "difícil" porque la "prioridad" de Llorca es que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, "le vuelva a nombrar candidato" a la Generalitat.

De este modo lo ha manifestado tras conocer que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se reunirá el próximo lunes con el ministro de Hacienda, Arcadi España. El encuentro tendrá lugar en el Palau de la Generalitat a partir de las 10.30 horas y se producirá tras la petición de reunión que el jefe del Consell realizó al ministro tras su nombramiento el pasado marzo.

"Entiendo que Llorca será muy posibilista con Feijóo y muy poco posibilista con las necesidades de esta Comunidad y las necesidades de los valencianos y las valencianas, que es ese nuevo modelo de financiación que está proponiendo el Gobierno de España, que por primera vez en la historia recoge las reivindicaciones respecto a la infrafinanciación que sufrimos históricamente", ha resaltado Morant.

La ministra ha incidido en que es "la primera vez que un Gobierno de España ha propuesto un modelo de financiación donde se equilibren de manera justa todos los territorios" y ha destacado que con el mismo "ninguna comunidad pierde". "Pero las que sí que ganan por fin son las que estaban infrafinanciadas y esto lo hemos denunciado todos, hasta el PP en la Comunitat Valenciana", ha apuntado.

Con ello, ha augurado que ahora, "llegado el momento y el modelo propuesto por Pedro Sánchez", entiende que Pérez Llorca, "entre Feijóo y Pedro Sánchez, elegirá a Feijóo". "Pero en realidad está eligiendo entre Feijóo y los valencianos y las valencianas, y de nuevo elegirá a Feijóo", ha lamentado la líder de los socialistas valencianos.