Morant y Mas vuelven a pedir la dimisión de Barcala por la polémica de las VPP de Les Naus

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en imagen de archivo - Eduardo Manzana - Europa Press

ALICANTE 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, han pedido la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras la polémica con las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Así lo han manifestado ambas este jueves en declaraciones a los medios antes de comenzar la romería de la Santa Faz desde la Concatedral de San Nicolás, en el centro de la ciudad de Alicante, hacia el monasterio.

En este sentido, Morant ha incidido en que el Consell en Alicante sorprende "con un escándalo detrás de otro" y ha remarcado que el gobierno del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, impulsaron "un cambio normativo" que ha permitido "que se pudieran adjudicar de manera absolutamente irregular estos pisos".

"No ha habido fiscalización por parte de las administraciones, básicamente se han regalado estas viviendas a quien se ha querido", ha agregado.

Además, la ministra ha aseverado que una VPP es "para las familias que los necesitan, no para aquellos que cobran más de 4.000 euros al mes", o quienes "son amigos o tienen carné del Partido Popular".

Por ello, ha alertado de que Barcala es "el máximo responsable" y ha exigido "responsabilidades" a la vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

"Ha sucedido en Alicante y va a suceder en otros sitios, porque han cambiado la norma precisamente para que se puedan adjudicar los pisos a dedo a personas que no lo necesitan, que ganan más de 4.000 euros al mes", ha manifestado.

Finalmente, Morant ha pedido "que se vuelva a la norma anterior", que hacía "que las viviendas fueran a las personas que lo necesitan", y que devuelvan los pisos "aquellos que nunca los debieron de tener".

Por su parte, Mas ha expresado que este jueves es un día "agridulce", debido al contexto político, con la polémica de "las VPP de Les Naus" y la situación con la Cámara de Comercio de Alicante y su dirigente, Carlos Baño, investigado por una denuncia relacionada con el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

Asimismo, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts ha apuntado que "el PP debería dar explicaciones" y dedicarse a "poder hacer una limpieza profunda". "Dejarlo todo en manos de la jueza no es suficiente, hay una parte ética y moral que corresponde al compromiso de servicio público", ha enfatizado.

VOX: "NO ES EL DÍA DE HABLAR DE ESO"

Sobre este tema, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), en declaraciones a los medios, no se ha pronunciado, ya que "no es el día de hablar de eso", sino "de una romería que pone a Alicante en el centro de las festividades de la Comunitat Valenciana".