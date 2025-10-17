Morant pide a Mazón que deje de "vanagloriarse" de sondeos: "La mejor encuesta es una convocatoria electoral"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV , Diana Morant, en imagen dearchivo. - Jorge Gil - Europa Press

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha instado al 'president' de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón, a dejar de "vanagloriarse" de sondeos y permitir que "la calle se exprese", ya que, según ha recalcado, "la mejor encuesta es una convocatoria electoral".

Así lo ha expresado la también ministra de Ciencia y Universidades en Villena (Alicante), donde ha sido preguntada por los medios por las declaraciones del 'president' en las que señalaba que "todas las encuestas dan como claro ganador al PP".

"Yo creo que a Mazón no le sonríe nada, el único que sonríe es él", ha espetado Morant, que ha planteado: "¿De verdad el señor Mazón cree que las encuestas le sonríen cuando el 80% de los vecinos de la Comunitat Valenciana piensan que debería haber dimitido, cuando el 92% de los vecinos de la Comunitat Valenciana piensan que en ningún caso se tiene que volver a presentar como presidente de la Generalitat y cuando es el político con peor valoración, pero vamos, con un 1 en la Comunitat Valenciana?".

"Yo este señor, de verdad, creo que vive en un mundo paralelo y desde luego lo que considero es que esta situación, esta anomalía democrática, es insostenible y debemos escuchar a la calle", ha manifestado la líder de los socialistas valencianos.

"Tiene que darnos la oportunidad de que la calle se exprese. Que deje de vanagloriarse de encuestas, que la mejor encuesta es una convocatoria electoral. Y a una convocatoria electoral, este partido, el Partido Socialista, no le tenemos ningún miedo, a diferencia de lo que le pasa al señor Mazón", ha aseverado.