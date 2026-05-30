Morant se pregunta "qué información" tiene Feijóo para "adelantar la causa" de Zapatero: "Me quedo en shock"

Imagen de archivo de Diana Morant (i) y José Luis Rodríguez Zapatero (d) - JORGE GIL / EUROPA PRESS

ALICANTE, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha cuestionado "qué clase de información" tiene el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "para poder adelantar la causa" que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero: "Me quedo en shock".

"Respeto a la justicia, respeto a la presunción de inocencia, pero --traslado-- mi apoyo absoluto de nuevo al presidente Zapatero", ha indicado este sábado en declaraciones a los medios de comunicación en Dénia (Alicante), al ser preguntada por una valoración de la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar a Zapatero en ese caso por un presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.

Morant ha reconocido estar "en shock" cuando "hace semanas el señor Feijóo estaba adelantando una causa contra Zapatero" y se ha preguntado: "¿Qué clase de información tiene el señor Feijóo para poder adelantar esta causa?". "Yo me quedo en shock --ha abundado-- cuando veo que Feijóo, antes de que entrara la Unidad Central Operativa (UCO) en Ferraz, ya estaba anunciando que iba a haber una actuación policial en Ferraz. Yo me quedo en shock".

Y ha insistido: "Me quedo en shock cuando en esos mismos días vuelve a salir --José María-- Aznar con una sonrisita y nos vuelve a decir a los españoles y a las españolas que, por supuesto, el que pueda hacer que haga".

En palabras de Morant, "hay una imprudencia clarísima en ciertas afirmaciones que apuntan a una persecución al Partido Socialista".

"ESTO QUE ESTÁ PASANDO NO ES NORMAL"

La ministra ha subrayado que, "en la semana en la que se está juzgando la causa de corrupción política más grave que ha tenido este país, con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz sentado en el banquillo", ha dicho en alusión a la operación 'Kitchen', "no se está hablando de eso, sino de otras cosas". "Creo que hay otros que se han encargado de que estuviéramos hablando de otras cosas, de desviar el debate público, de que estemos hablando de las joyas de la bisabuela", ha deslizado.

En concreto, la 'Operación Kitchen' fue el presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información a Bárcenas sobre dirigentes del PP y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

"Respeto a la justicia, respeto a la presunción de inocencia, pero --traslado-- mi apoyo absoluto de nuevo al presidente Zapatero. Desde luego, este shock que estamos viviendo los socialistas de corazón lo vamos a superar porque al final la verdad se va a ir imponiendo. Y hay una verdad también que saben los ciudadanos y las ciudadanas que es que esto que está pasando no es normal", ha zanjado.