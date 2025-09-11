Morant reivindica la quita de deuda, insta a Mazón a aceptarla y le reprocha su "partidismo": "Al menos que no moleste"

Pide "rebajar las expectativas" para el cambio de la financiación: "Necesitamos pasar por el Congreso y ahí no tenemos consenso"

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha reivindicado la condonación de la deuda de las comunidades autónomas planteada por el Gobierno de España y ha instado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a aceptarla. "Con esos 11.000 millones, como ministra habré aportado más a la Comunitat Valenciana de lo que aportará jamás Mazón. Así que al menos que no moleste, que no sea un peso muerto, al menos que acepte esa condonación de la deuda", ha expuesto.

"¿Qué vecino o vecina, con un endeudamiento en el banco o con una hipoteca de 1.000 euros, le perdonan 200 sin condiciones y dice que no? Solamente un 'president' o una Generalitat absolutamente sectario. Y eso es lo que están haciendo, partidismo. Y eso no va a favor de los intereses de los valencianos", ha sostenido en un desayuno informativo de Forum Europa este jueves en València.

Morant ha sostenido que para hablar de la deuda de la Comunitat Valenciana y de "qué hacemos" con ella hay que realizar "un diagnóstico de cómo hemos llegado" a tener una de más de 60.000 millones de euros y "cuál es la naturaleza" de la misma.

Para ello, se ha remontado a la época del Gobierno de Mariano Rajoy: "Cuando caducó el modelo de financiación y ostentaba una amplia mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que hizo para modificar el modelo de financiación fue nada, seguramente por sus propios problemas internos" en el PP.

Dicho esto, ha censurado que Rajoy "cargara las peores consecuencias de la crisis financiera y su receta de los recortes y de la austeridad en las espaldas de las comunidades autónomas". "Nunca un Gobierno de España había maltratado tanto a las comunidades autónomas y, por tanto, a los servicios públicos que prestan y a los vecinos que las reciben", ha expuesto.

CARGA CONTRA RAJOY

"El Gobierno de Mariano Rajoy causó en la Comunitat Valenciana 11.000 millones de euros de deuda, aparte de muchísimo dolor", ha sostenido Morant, que ha hecho hincapié en que entonces se produjeron "los mayores recortes" en sanidad o educación y también "desahucios de viviendas a familias que habían estado toda la vida pagándola"

"Ya sabemos que una parte de esa deuda fue el abandono de Mariano Rajoy, pero también sabemos que otra gran parte, 15.000 millones de euros se ha llegado a cifrar por parte de los expertos, fueron el despilfarro, los saraos, la mala gestión, la nefasta gestión que hizo el PP y los distintos gobiernos y presidentes del PP aquí en la Comunitat Valenciana", ha denunciado.

"MÁS TRANSFERENCIAS QUE NUNCA" CON SÁNCHEZ

En este punto, la ministra ha reivindicado que a día de hoy el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha llevado a cabo "las mayores transferencias a las comunidades autónomas de la historia" y ha hecho hincapié en que las autonomías han recibido "un 50 por ciento más", también la Comunitat Valenciana que, pese a que tiene "más dinero que nunca" por parte del Ejecutivo central, está practicando con el Consell de Carlos Mazón "de nuevo políticas de recortes a los servicios públicos y de beneficios a las rentas más altas".

Por tanto, ha defendido la gestión del Gobierno de España del que forma parte y ha valorado que con la propuesta de quita de la deuda este asumiría "esos 11.000 millones de euros por culpa del Gobierno de Mariano Rajoy y de maltratar a las CCAA en un momento determinado que fue la crisis financiera, cosa que no pasó con la pandemia".

En cualquier caso, Diana Morant ha argumentado que la condonación de la deuda "no significa dar un carpetazo a cambiar el modelo de financiación" y se ha comprometido a "seguir defendiendo un nuevo modelo de financiación justo con la Comunitat Valenciana, que no es el que tenemos", ha reconocido.

No obstante, ha pedido "rebajar las expectativas" con el Gobierno: "Ojalá pudiéramos aprobar en un Consejo de Ministros, igual que aprobamos la quita de la deuda, un nuevo modelo de financiación. Necesitamos pasar por el Congreso de los Diputados y ahí, ahora mismo, no tenemos un consenso con el PP".

EL MODELO DE CATALUÑA, "PERFECTO" PARA LA COMUNITAT

Pero ha apuntado que el modelo de financiación "que se dibuja con Cataluña" para la Comunitat Valenciana "sería perfecto": "De hecho, tengo envidia de ver al 'president' de la Generalitat de Cataluña --Salvador Illa-- dialogando, reivindicando un nuevo modelo de financiación más justo con la comunidad catalana".

"Por cierto, Cataluña y la Comunitat Valenciana siempre hemos ido de la mano, siempre hemos defendido el mismo modelo de financiación. Porque los dos estamos por debajo de la media en recepción de transferencias por parte del Gobierno de España. Y Cataluña está por encima de la media en gasto en servicios públicos. La Comunitat Valenciana no hemos podido llegar nunca", ha apostillado.

"Queremos estar por encima de la media, queremos más servicios públicos, más educación pública, más sanidad pública. Lo que no queremos son recortes y, además, también recortes en la caja de la Comunitat Valenciana a través de los impuestos directos", ha zanjado.