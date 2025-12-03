Morata cree que Llorca marca "un cambio de tendencia" con mayor colaboración y pide retomar el diálogo con el Gobierno

Archivo - Presidente de Cámara de Comercio de Valencia, Jose Vicente Morata, en una imagen de archivo - CÁMARA VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cámara Valencia y del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, ha defendido que las distintas administraciones y las empresas tienen que "seguir colaborando" en la reconstrucción tras la dana y cree que el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aportará "estabilidad" y supondrá "un cambio de tendencia" en la que espera que "esa colaboración se vaya a dar con mayor profundidad".

Además, ha pedido al nuevo Consell "retomar el diálogo con el Gobierno central", porque ha defendido que "tenemos que volver a estar unidos todos" y "conseguir ponerle tranquilidad a la situación". .

Morata ha protagonizado este miércoles un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, presentado por el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y al que han asistido, entre otras autoridades, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; el vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la CEV, Vicente Lafuente.

Durante el encuentro, preguntado por si cree que con el nuevo presidente de la Generalitat se podrá "pasar página" o si considera que deberían haberse convocado elecciones tras la dimisión de Carlos Mazón, Morata ha manifestado, en primer lugar, su "respeto a todos los afectados por la dana".

A renglón seguido, ha añadido que "hay que seguir con la reconstrucción por parte de todos, del gobierno central, del gobierno autonómico, de los ayuntamientos y las propias empresas" porque "la sociedad valenciana tiene que seguir hacia adelante".

"En breve plazo, mucho más corto de los que nos creemos, esto va a cambiar. Vamos a ir hacia adelante y vamos a tener un proyecto real", ha afirmado. Así, ha señalado que no depende de los empresarios decidir una convocatoria electoral. "Pero sí que creo que va a haber un cambio de tendencia y espero que esa colaboración se va a dar con mayor profundidad, porque a todos nos interesa", ha agregado.

Sobre sus peticiones al nuevo Consell, Morata ha manifestado primero que le desea "todos los triunfos", porque serán "triunfos de la sociedad", y ha agregado que lo que los empresarios quieren es "estabilidad" y "cercanía" con las empresas.

"En estos momentos la sociedad valenciana tiene que volver a coser. Tenemos que volver a estar unidos todos. No podemos comer con nuestras familias y estar todos enfadados. Necesitamos volver a un consenso general como sociedad", ha defendido.

Morata ve al nuevo 'president' "con ese talante". "Yo creo que esa estabilidad para gobernar la va a poner", ha comentado. También ha defendido que "hay que volver a retomar el diálogo entre las otras administraciones, con el gobierno de España. Hay que conseguir ponerle tranquilidad a la situación".