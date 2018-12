Morata espera que "lo más rápido posible" haya "tranquilidad" política para evitar "confusión" y retrasos en inversiones

Publicado 11/12/2018 13:27:50 CET

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha admitido que la situación política actual "preocupa" a los empresarios, por lo que espera que "lo más rápido posible pueda haber una tranquilidad y "no estos vaivenes diarios que lo que llevan es a la confusión y a que las decisiones de inversión se retrasen", ha manifestado.

Así lo ha indicado Morata a los medios de comunicación este martes, al ser preguntado por si a los empresarios les "preocupa" la situación política en España, tras los resultados de las elecciones andaluzas y las protestas de los Comités de Defensa de la República (CDR), que este fin de semana cortaron varias carreteras y levantaron algunos peajes.

Al respecto, ha señalado que la economía "no está yendo mal" porque, pese a que las exportaciones se han "aplanado", "siguen funcionando" y el turismo y la demanda interna "van bien". No obstante, ha admitido que la economía "no solamente son los datos porque eso es el pasado" y ahora toca "hablar del futuro".

Así, ha admitido que le "preocupa ver la noticias que están sucediendo en Francia, España, Bélgica o en Italia". "Sí que nos preocupa y lo que buscamos es que haya estabilidad porque al final las empresas lo que necesitan es un marco jurídico estable que dé capacidad de tomar decisiones para poder ejercer el trabajo y para eso necesitamos que políticamente haya una estabilidad sí o sí", ha subrayado.

De este modo, ha afirmado que espera que "lo más rápido posible pueda haber una tranquilidad y no estos vaivenes diarios que lo que llevan es a la confusión y a que las decisiones de inversión se retrasen", ha zanjado.